Ramazan Bayramı’nda Sağlıklı Beslenme Önerileri: Sofralarda Porsiyon Kontrolü Sağlanmalı

Günlük öğün sayısının azaldığı ve beslenme düzeninin değiştiği Ramazan ayının ardından gelen bayramda, rutin beslenme düzenine kontrollü bir geçiş yapılması gerekmektedir. Bayramda aşırı tüketilen yağlı ve şekerli yiyecekler sindirim sistemi rahatsızlıkları başta olmak üzere; pek çok soruna neden olabilir. Bu sebeple; bayramda porsiyon kontrolü yapılması, besin değerleri bakımından dengeli tabaklar oluşturulması ve gün içinde aşırı ve hızlı tüketimden kaçınılması sağlığın korunması açısından önem taşımaktadır.