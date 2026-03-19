Bu çağrılara kulak verin yoksa... Bayram tatlıları sağlığı gölgelemesin: Ölçülü tüketim...

Ramazan Bayramı'nda bu tatlı hassasiyetine gereken önemi vermek zorundayız.

Bayramda tüketilen tatlıların miktarına dikkat etmek, sağlıklı bir şekilde bayram geçirmenin anahtarlarından biridir. Uzmanlar, aşırı şeker alımının metabolizmayı olumsuz etkileyebileceğini ve obezite riskini artırabileceğini hatırlatıyor.

Ancak uzmanlar, özellikle Ramazan sonrası metabolizmanın yavaşladığı dönemde aşırı tatlı tüketiminin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.

Aşırı şeker alımı, kan şekerinde ani yükselmeler ve düşmelere neden olarak diyabet riskini artırabilir, kilo alımını ve obeziteyi tetikleyebilir.

Bunun yanı sıra mide yanması, hazımsızlık, kabızlık, bağırsak rahatsızlıkları, tansiyon dalgalanmaları ve kalp çarpıntısı gibi kısa vadeli şikayetler de sıkça görülür.

Uzun dönemde ise kalp-damar hastalıkları, karaciğer yağlanması ve diş çürükleri gibi sorunlar gündeme gelebilir.

Özellikle çocuklar, yaşlılar ve diyabet, hipertansiyon, obezite gibi kronik hastalığı olan bireyler, bu konuda daha dikkatli olmalıdır.

Porsiyon kontrolü şart: Şerbetli ve baklava, künefe gibi hamurlu tatlılardan küçük bir dilimle yetinin. Sütlaç, muhallebi, güllaç gibi sütlü tatlılar genellikle daha hafif seçeneklerdir.

Gün içinde birden fazla ikramı kabul etmeyin; bir ziyaret sonrası tatlı tüketimini sınırlayın.

Tatlıları ana öğünden sonra ve yavaş yavaş tüketin; bu şekilde kan şekeri daha dengeli yükselir.

Bol su için: Her tatlıdan sonra en az bir bardak su tüketmek, vücuttaki şeker yükünü dengelemeye yardımcı olur.

Hareket edin: Bayram ziyaretleri arasında kısa yürüyüşler yapmak, alınan kalorilerin yakılmasına katkı sağlar.

Tatlı krizini bastırmak için geleneksel tarifleri hafifletmek mümkün. Şeker yerine hurma, muz veya pekmez gibi doğal tatlandırıcılar kullanın. Beyaz un yerine tam buğday veya yulaf unu tercih edin.

Yağ miktarını azaltın; sütlü tatlılarda yarım yağlı veya light süt kullanın. Ev yapımı meyve tabakları, fındık-fıstıklı enerji topları veya az şekerli sütlü pudingler seçin. Çocuklara meyve ağırlıklı ikramlar sunun; bu sayede şeker alışkanlığı oluşmasının önüne geçilebilir.

Bayram coşkusunu yaşarken sağlığınızı korumak için 'az ama öz' yaklaşımı en iyisidir. Özellikle diyabet veya başka kronik rahatsızlığı olanlar, doktorlarının önerdiği beslenme programına bayramda da sadık kalmalıdır.

