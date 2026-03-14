İran Devrim Muhafızları imzası! Katil İsrail'in halkını korku fena halde sardı... Hayber fatihinin adıyla!

Devamında daha sert tehditler yer alan mesajda, "Allah'ın izniyle size karanlık günler getireceğiz. Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz" ifadeleri yer aldı. Söz konusu mesajların İsrail’de kaç kişiye ulaştığı veya hangi yöntemle gönderildiği konusunda ise resmi bir doğrulama yapılmadı. Gönderilen kısa mesajın sonunda “İran İslam Devrim Muhafızları” imzasının yer aldığı belirtildi. Mesajın, Devrim Muhafızları’nın siber savaş birimi tarafından gönderilmiş olabileceği öne sürüldü. Aynı içeriğin kısa süre içinde çok sayıda telefona ulaşması ise olayın planlı bir siber operasyon olabileceği yönündeki değerlendirmeleri gündeme getirdi.