İran Devrim Muhafızları imzası! Katil İsrail'in halkını korku fena halde sardı... Hayber fatihinin adıyla!
ABD-İsrail ile İran Savaşı'nın 15’inci gününde İran Devrim Muhafızları İsraillilerin korkusu oldu.
ABD-İsrail ile İran Savaşı'nın 15’inci gününde gerilim yeni bir iddiayla daha yükseldi. İran Devrim Muhafızları imzasıyla binlerce İsraillinin telefonuna İbranice tehdit mesajı gönderildi. Mesajda, "Allah'ın izniyle size karanlık günler getireceğiz. Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz" şeklinde ifadeler yer aldı.
ABD- İsrail ile İran Savaşı 15'inci günde tüm yıkıcılığıyla devam ederken yaşanan her gelişme bölgedeki tansiyonu her saniye giderek artırıyor. İran’a yakın Fars Haber Ajansı’nda yer alan iddiaya göre, İran Devrim Muhafızları’nın binlerce İsrailli sivillerin cep telefonlarına tehdit içeren bir mesaj gönderdiği ileri sürüldü. İbranice olarak gönderildiği belirtilen mesajlarda İsrail’e yönelik sert ifadeler yer aldı.
Mesajın içeriğinde, “Hayber fatihinin adıyla” ifadesi kullanılarak İsrail’e hitap edildiği ve “Bu halktan geriye tek bir kişi bile kalsa, o kişi yine seni asanla boğacak” şeklinde tehdit içeren sözlere yer verildiği aktarıldı. Mesajın sonunda “Musa” imzasının bulunduğu belirtildi.
Devamında daha sert tehditler yer alan mesajda, "Allah'ın izniyle size karanlık günler getireceğiz. Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz" ifadeleri yer aldı. Söz konusu mesajların İsrail’de kaç kişiye ulaştığı veya hangi yöntemle gönderildiği konusunda ise resmi bir doğrulama yapılmadı. Gönderilen kısa mesajın sonunda “İran İslam Devrim Muhafızları” imzasının yer aldığı belirtildi. Mesajın, Devrim Muhafızları’nın siber savaş birimi tarafından gönderilmiş olabileceği öne sürüldü. Aynı içeriğin kısa süre içinde çok sayıda telefona ulaşması ise olayın planlı bir siber operasyon olabileceği yönündeki değerlendirmeleri gündeme getirdi.
