Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR? Ons altın; • 4 bin 400 dolar olursa gram altın 6 bin 722 TL • 4 bin 600 dolar olursa gram altın 7 bin 28 TL • 5 bin dolar olursa gram altın 7 bin 642 TL • 5 bin 200 dolar dolar olursa 7 bin 948 TL olur.