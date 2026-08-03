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Ekonomi
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Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, ons altının orta ve uzun vadeli seyrine ilişkin dikkat çeken yeni beklentilerini duyurdu.

#1
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, merkez bankalarının güçlü alımları ve yatırımcı talebindeki toparlanmanın, altın fiyatlarını 2026'nın ikinci yarısından itibaren yeniden yukarı taşıyabileceği belirtildi.

#2
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

İsviçre merkezli UBS, ons altının geleceğine ilişkin dikkat çeken tahminlerini paylaştı. Bankaya göre ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikası, merkez bankalarının altın alımları ve yatırım talebindeki toparlanma, 2026'nın ikinci yarısından itibaren fiyatları yeniden yukarı taşıyabilir. Raporda kısa vadeli geri çekilme ihtimaline de dikkat çekilirken, 2027 ortası için 5.200 dolar seviyesine kadar yükseliş öngörüldü. İşte detaylar...

#3
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, ons altının orta ve uzun vadeli seyrine ilişkin yeni beklentilerini paylaştı.

#4
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

Bankanın analizine göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği faiz politikası, merkez bankalarının altın alımları ve yatırımcı talebindeki toparlanma, değerli metalin yeniden yükseliş trendine girmesinde belirleyici olacak.

#5
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

Raporda, 2027 yılı için 5.200 dolar seviyesine kadar uzanan fiyat hedefi dikkat çekti.

#6
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN 2026'NIN İKİNCİ YARISI İŞARET EDİLDİ UBS stratejistleri, Fed'in ilave faiz artışlarından kaçınması, yatırım talebinin yeniden güç kazanması ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi halinde ons altının 2026'nın ikinci yarısından itibaren yukarı yönlü hareket edebileceğini öngördü.

#7
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

Son dönemde gerileyen ons altın fiyatının 30 Temmuz itibarıyla 4.077 dolar seviyelerinde işlem gördüğü belirtildi.

#8
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

YATIRIM VE MÜCEVHER TALEBİNDE ZAYIFLAMA Raporda, yatırımcı ilgisindeki azalma, mücevher talebindeki gerileme ve maden üretimindeki artışın altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

#9
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, son iki çeyrekte 400 tonun üzerinde seyreden külçe ve sikke talebi, ikinci çeyrekte 307 metrik tona geriledi.

#10
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

Aynı dönemde ETF çıkışlarının etkisiyle yatırım talebi de geçen yılın aynı dönemindeki 487 tondan 262 tona düştü.

#11
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

MERKEZ BANKALARI FİYATLARA DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR Analizde, altın piyasasına en güçlü desteğin merkez bankalarından geldiği vurgulandı. İkinci çeyrekte 289 ton altın alımı gerçekleştiren merkez bankalarının, yılın ilk yarısındaki toplam alımı 345 tona ulaştı.

#12
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

Bu seviyenin yıllık bazda yaklaşık 700 tonluk güçlü bir alım temposuna işaret ettiği değerlendirildi.

#13
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

UBS, ons altının 4.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilmesi için yatırım fonlarına yeniden girişlerin başlaması ve resmi sektör alımlarının çeyrek başına yaklaşık 300 ton seviyesinde devam etmesi gerektiğini belirtti.

#14
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

KISA VADEDE 3 BİN 850 DOLAR RİSKİ Rapora göre, para politikası kısa vadede altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Piyasaların Fed'den yeni faiz artışlarını fiyatlaması halinde ons altında 3.850 dolar seviyesine doğru geri çekilme yaşanabileceği ifade edildi.

#15
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

Buna karşın Fed'in faizleri sabit bırakması ve 2027'nin başlarında faiz indirimlerine yönelmesi durumunda altına olan yatırım talebinin yeniden artabileceği öngörüldü.

#16
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

Düşük reel faiz ortamının, faiz getirisi olmayan altını daha cazip hale getirerek ABD doları üzerinde de baskı oluşturabileceği kaydedildi.

#17
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

ARZ TARAFINDA DENGELİ GÖRÜNÜM Altın arzında ise farklı eğilimlerin öne çıktığı belirtildi. İkinci çeyrekte maden üretimi yıllık bazda 948 tondan 966 tona yükselirken, geri dönüştürülen altın miktarı ilk çeyrekteki 374 tondan 326 tona geriledi.

#18
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

Böylece geri dönüşümdeki düşüş, üretimdeki artışın etkisini kısmen dengelemiş oldu.

#19
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

UBS'NİN ONS ALTIN TAHMİNLERİ UBS, olası fiyat geri çekilmelerinin uzun vadeli yatırımcılar açısından alım fırsatı oluşturabileceğini değerlendirirken, ons altın için şu hedefleri paylaştı:

#20
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

Eylül 2026: 4.400 dolar

#21
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

Aralık 2026: 4.600 dolar

#22
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

Mart 2027: 5.000 dolar

#23
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

Haziran 2027: 5.200 dolar

#24
Foto - Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!

GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR? Ons altın; • 4 bin 400 dolar olursa gram altın 6 bin 722 TL • 4 bin 600 dolar olursa gram altın 7 bin 28 TL • 5 bin dolar olursa gram altın 7 bin 642 TL • 5 bin 200 dolar dolar olursa 7 bin 948 TL olur.

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