Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sonrası tepki gösterdi
Emekli Tümamral Cihat Yaycı, DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sonrası konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Emekli Tümamral Cihat Yaycı, DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sonrası konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Emekli Tümamral Cihat Yaycı'dan Cihat Yaycı'dan DEM Parti'nin İmralı açıklamasına tepki... "Çıkarılacak kanun referanduma götürülmeli." Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sonrası yaptığı yazılı açıklamada yer alan "Demokratik Cumhuriyet" ve çıkarılması öngörülen yasa vurgusuna tepki gösterdi. Yaycı, söz konusu yasal düzenlemenin tüm yönleriyle kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirterek, "Böylesine tarihî sonuçlar doğurabilecek bir kanun referanduma götürülmeli, son sözü millet söylemelidir." dedi.
Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle devam eden "Terörsüz Türkiye" sürecinde çalışmalar sürerken, DEM Parti heyetinin dün İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamaya tepki gösterdi. Yaycı, açıklamada kullanılan ifadelerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, özellikle "Cumhuriyet" yerine "Demokratik Cumhuriyet" ifadesinin kullanılmasına, "vatandaşlarımız" yerine "Kürtler" vurgusunun yapılmasına ve "Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik Cumhuriyet'e sonuna kadar kapı aralanmaktadır." ifadelerine dikkat çekti.
Çıkarılması gündeme gelebilecek yasal düzenlemenin kapsamının kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini savunan Yaycı, "Çıkarılması istenen yasa tam olarak neye hizmet edecektir? Amaç yalnızca silahların bırakılması mıdır? Yoksa bu yasa, 'Demokratik Cumhuriyet' adı altında Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal ve siyasal yapısını dönüştürmenin hukuki zemini olarak mı görülmektedir?" sorularını yöneltti. Meselenin yalnızca silah bırakılması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Yaycı, asıl tartışılması gereken konunun silah bırakılmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl tanımlanacağı olduğunu ileri sürdü. Açıklamada yer alan "Demokratik Cumhuriyet", "Kurucu unsur", "Eşit yurttaşlık" ve "Ortak vatan" gibi kavramların bilinçli şekilde tercih edildiğini öne süren Yaycı, "Bunların hiçbiri tesadüfi ifadeler değildir. Eğer çıkarılacak yasa gerçekten 'Demokratik Cumhuriyet'e kapı aralayacak anahtar' olarak görülüyorsa, bu yasanın her maddesi Türk Milleti tarafından bilinmeli, açıkça tartışılmalı ve amacı hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde izah edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek resmî dil esasları üzerine kurulmuş üniter bir millî devlet olduğunu belirten Yaycı, bu kurucu esasların hiçbir siyasi pazarlığın konusu yapılamayacağını savundu. Böylesine tarihî sonuçlar doğurabilecek bir yasal düzenlemenin kapalı kapılar ardında değil, milletin gözü önünde tartışılması gerektiğini ifade eden Yaycı, siyasi partilere, genel başkanlara ve milletvekillerine çağrıda bulundu. Çıkarılması planlanan kanunun referanduma sunulmasını isteyen Yaycı, "Referandum millet iradesinin en doğrudan tezahürüdür. Böylesine tarihî bir konuda son sözü doğrudan millet söylemelidir. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ifadelerini kullandı.
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