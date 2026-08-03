Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sonrası tepki gösterdi

Çıkarılması gündeme gelebilecek yasal düzenlemenin kapsamının kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini savunan Yaycı, "Çıkarılması istenen yasa tam olarak neye hizmet edecektir? Amaç yalnızca silahların bırakılması mıdır? Yoksa bu yasa, 'Demokratik Cumhuriyet' adı altında Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal ve siyasal yapısını dönüştürmenin hukuki zemini olarak mı görülmektedir?" sorularını yöneltti. Meselenin yalnızca silah bırakılması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Yaycı, asıl tartışılması gereken konunun silah bırakılmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl tanımlanacağı olduğunu ileri sürdü. Açıklamada yer alan "Demokratik Cumhuriyet", "Kurucu unsur", "Eşit yurttaşlık" ve "Ortak vatan" gibi kavramların bilinçli şekilde tercih edildiğini öne süren Yaycı, "Bunların hiçbiri tesadüfi ifadeler değildir. Eğer çıkarılacak yasa gerçekten 'Demokratik Cumhuriyet'e kapı aralayacak anahtar' olarak görülüyorsa, bu yasanın her maddesi Türk Milleti tarafından bilinmeli, açıkça tartışılmalı ve amacı hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde izah edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.