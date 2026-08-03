  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşgalci rejimden sessiz soykırım: Gazze'de ilaç krizi hayati boyuta ulaştı Kızılelma ve Kaan korkuttu: 'Bu ABD bizi de satar yarın öbür gün uçak vermez' deyip yerli uçak yapma kararı aldılar Bayburt’taki Harman Festivali’nde renkli görüntüler… ‘Aksakal’ Yıldırım ekin biçti, patoz vurdu Herzog Gazze planına destek verdi Kılıçlar çekildi çatlak büyüyor 300 nüfuslu bütün köy tek bir binada yaşıyor Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sonrası tepki gösterdi Dev bankadan devasa tahmin! Ons altın için 5.200 dolar hedefi açıklandı!
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sonrası tepki gösterdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sonrası tepki gösterdi

Emekli Tümamral Cihat Yaycı, DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sonrası konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

#1
Foto - Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sonrası tepki gösterdi

Emekli Tümamral Cihat Yaycı'dan Cihat Yaycı'dan DEM Parti'nin İmralı açıklamasına tepki... "Çıkarılacak kanun referanduma götürülmeli." Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sonrası yaptığı yazılı açıklamada yer alan "Demokratik Cumhuriyet" ve çıkarılması öngörülen yasa vurgusuna tepki gösterdi. Yaycı, söz konusu yasal düzenlemenin tüm yönleriyle kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirterek, "Böylesine tarihî sonuçlar doğurabilecek bir kanun referanduma götürülmeli, son sözü millet söylemelidir." dedi.

#2
Foto - Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sonrası tepki gösterdi

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle devam eden "Terörsüz Türkiye" sürecinde çalışmalar sürerken, DEM Parti heyetinin dün İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamaya tepki gösterdi. Yaycı, açıklamada kullanılan ifadelerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, özellikle "Cumhuriyet" yerine "Demokratik Cumhuriyet" ifadesinin kullanılmasına, "vatandaşlarımız" yerine "Kürtler" vurgusunun yapılmasına ve "Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik Cumhuriyet'e sonuna kadar kapı aralanmaktadır." ifadelerine dikkat çekti.

#3
Foto - Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sonrası tepki gösterdi

Çıkarılması gündeme gelebilecek yasal düzenlemenin kapsamının kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini savunan Yaycı, "Çıkarılması istenen yasa tam olarak neye hizmet edecektir? Amaç yalnızca silahların bırakılması mıdır? Yoksa bu yasa, 'Demokratik Cumhuriyet' adı altında Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal ve siyasal yapısını dönüştürmenin hukuki zemini olarak mı görülmektedir?" sorularını yöneltti. Meselenin yalnızca silah bırakılması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Yaycı, asıl tartışılması gereken konunun silah bırakılmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl tanımlanacağı olduğunu ileri sürdü. Açıklamada yer alan "Demokratik Cumhuriyet", "Kurucu unsur", "Eşit yurttaşlık" ve "Ortak vatan" gibi kavramların bilinçli şekilde tercih edildiğini öne süren Yaycı, "Bunların hiçbiri tesadüfi ifadeler değildir. Eğer çıkarılacak yasa gerçekten 'Demokratik Cumhuriyet'e kapı aralayacak anahtar' olarak görülüyorsa, bu yasanın her maddesi Türk Milleti tarafından bilinmeli, açıkça tartışılmalı ve amacı hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde izah edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi sonrası tepki gösterdi

Türkiye Cumhuriyeti'nin tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek resmî dil esasları üzerine kurulmuş üniter bir millî devlet olduğunu belirten Yaycı, bu kurucu esasların hiçbir siyasi pazarlığın konusu yapılamayacağını savundu. Böylesine tarihî sonuçlar doğurabilecek bir yasal düzenlemenin kapalı kapılar ardında değil, milletin gözü önünde tartışılması gerektiğini ifade eden Yaycı, siyasi partilere, genel başkanlara ve milletvekillerine çağrıda bulundu. Çıkarılması planlanan kanunun referanduma sunulmasını isteyen Yaycı, "Referandum millet iradesinin en doğrudan tezahürüdür. Böylesine tarihî bir konuda son sözü doğrudan millet söylemelidir. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küba'da elektrik şebekesi yine çöktü!
Dünya

Küba'da elektrik şebekesi yine çöktü!

Küba'da ulusal elektrik şebekesinde meydana gelen kısmi çökme nedeniyle başkent Havana ile ülkenin batısındaki beş eyalete elektrik verilemi..
1900 İHA ile saldırmışlardı! Şimdi de 4 gemiyi batırdılar
Dünya

1900 İHA ile saldırmışlardı! Şimdi de 4 gemiyi batırdılar

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıdığı belirtilen 4 kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldı..
Batman'da korku dolu anlar! Yangın köylere ulaşmadan söndürüldü
Yerel

Batman'da korku dolu anlar! Yangın köylere ulaşmadan söndürüldü

Batman Sason'da kırsalında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarına yaklaştı.
‘Artık seyirci kalamayız’ diyerek duyurdular! Komşudan Ukrayna sınırına askeri yığınak
Gündem

‘Artık seyirci kalamayız’ diyerek duyurdular! Komşudan Ukrayna sınırına askeri yığınak

Ukrayna ile sınır komşusu olan Belarus, sınıra sadece 40 kilometre mesafede yeni bir hava indirme taarruz tugayı kurmaya başladı. Bölgedeki..
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şok cevap! Bizden ne istiyorsunuz sorusuna öyle bir cevap verdi ki sosyal medyada viral oldu
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şok cevap! Bizden ne istiyorsunuz sorusuna öyle bir cevap verdi ki sosyal medyada viral oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile küçük Ömer arasında geçen samimi ve babacan diyalog, Dijital Tehlikeler karşısında evlatlarımızı muhafaz..
Yeni Zelanda 5.6 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı
Dünya

Yeni Zelanda 5.6 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23