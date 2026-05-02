Avrupa ülkeleri yanacak: Çin'i bırakıp İzmir'den alacaklar

Proje kapsamında Türkiye genelinde 16 farklı noktadan biber numuneleri toplanarak analiz edilirken; Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok üretim bölgesinde incelemeler yapıldığını anlatan Gündoğar, "Verimlilik ve kalite açısından Bakırçay Havzası öne çıktı. Kınık ve Bergama çevresinde yapılan deneme üretimleri, hedeflenen acılık ve kalite standartlarının yakalanabileceğini gösterdi. İlk etapta 350 dönüm alanda sözleşmeli üretim planlıyoruz. Bölgede daha önce yaşanan olumsuz sözleşmeli tarım deneyimleri nedeniyle çiftçiler temkinli davranıyor. Modele katılımları için üreticilerle birebir görüşme ve temaslara öncelik veriyoruz ve uygulayacağımız yeni modeli çiftçinin kazanacağı şekilde kurguluyoruz. Amacımız çiftçiyi üzmek değil, birlikte kazanmak. Alım garantili, sürdürülebilir bir yapı kuruyoruz" diye konuştu.