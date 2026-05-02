Ekonomi
Avrupa ülkeleri yanacak: Çin'i bırakıp İzmir'den alacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa ülkeleri yanacak: Çin'i bırakıp İzmir'den alacaklar

Türkiye, Avrupa ülkelerine can suyu olmaya hazırlanıyor. 2 milyon Euro yatırımla İzmir'e dev tesis kuruluyor. İşte detaylar...

Tekreferans'ta yer alan habere göre, İzmir'in Kınık ilçesi, Uzak Doğu'ya özgü popüler ve yoğun acı biber sosu olan Sambal’ın (SambalOelek) üretim merkezi oluyor. Selinos Agrofood Bitkisel Ürünler A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Gündoğar, şirketin Kınık Organize Tarım Bölgesi'nde 2 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçireceği fabrikada Sambal sosu üretip tamamını ihraç edeceklerini söyledi.

Tesiste işlenecek biberlerin sözleşmeli tarım modeli ile Kınıklı üreticilerden karşılanacağını kaydeden Gündoğar, "Sürdürülebilir üretim modeli ile hem Kınıklı çiftçi, hem de kent, bölge ve ülke ekonomisi kazanacak" dedi.

Son yıllarda Avrupa ülkelerinin Latin Amerika ve Uzak Doğu yerine daha yakın coğrafyalardan tedarike yöneldiğini belirten Gündoğar, Türkiye’nin bu dönüşümde stratejik bir konuma geldiğini söyledi. Gündoğar, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Halit Duran'ın yürüttüğü tanıtım ve yönlendirme faaliyetlerinin de bu ilgiyi artırdığını ifade etti.

Proje kapsamında Türkiye genelinde 16 farklı noktadan biber numuneleri toplanarak analiz edilirken; Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok üretim bölgesinde incelemeler yapıldığını anlatan Gündoğar, "Verimlilik ve kalite açısından Bakırçay Havzası öne çıktı. Kınık ve Bergama çevresinde yapılan deneme üretimleri, hedeflenen acılık ve kalite standartlarının yakalanabileceğini gösterdi. İlk etapta 350 dönüm alanda sözleşmeli üretim planlıyoruz. Bölgede daha önce yaşanan olumsuz sözleşmeli tarım deneyimleri nedeniyle çiftçiler temkinli davranıyor. Modele katılımları için üreticilerle birebir görüşme ve temaslara öncelik veriyoruz ve uygulayacağımız yeni modeli çiftçinin kazanacağı şekilde kurguluyoruz. Amacımız çiftçiyi üzmek değil, birlikte kazanmak. Alım garantili, sürdürülebilir bir yapı kuruyoruz" diye konuştu.

Gündoğar, “Avrupa ülkeleri Endonezya ve Malezya mutfağına ait Sambal sosunu, bugüne kadar ağırlıklı olarak Çin ve Tayland’dan ithal ediliyordu. Kınık’taki yatırım ile Avrupa pazarına Türkiye’den ihracat yapılması hedefleniyor. Ürün tamamen doğal içeriklerle üretilecek ve acılık değeri 20 bin ile 60 bin Scoville aralığında olacak. Hatay Samandağ biberinden hafif, Urfa İsot biberinden acı diye tanımlayabileceğimiz sos üretiminin tamamı ihraç edilecek" dedi.

Gündoğar, toplamda yaklaşık 2 milyon Euro başlangıç yatırımıyla planlanan tesisin 5 bin metrekare alanda kurulmasının öngörüldüğünü, ilk etapta 20-30 kişilik istihdam hedeflendiğini, ilerleyen süreçte kapasite artışıyla birlikte bu sayının yükselmesini hedeflediklerini anlattı. İlk yıl için bin ton üretim planladıklarını, talebe bağlı olarak kapasitenin 10 bin ton ve üzerine çıkarılabileceğini kaydeden Gündoğar, tesisin 12 ay boyunca faal olacağını kaydetti.

Aliağa Limanı’na yakınlık, organize tarım altyapısı ve verimli topraklarıyla Kınık’ın önemli bir üretim merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu belirten Gündoğar, yatırımın bölgedeki algıyı da değiştireceğini söyledi. Gündoğar, “Doğru model kurulursa bu yatırım kendi tanıtımını kendi yapar. Kınık’ta çiftçinin yeniden üretime güven duymasını istiyoruz” şeklinde konuştu. Kınık Organize Tarım Bölgesi altyapısının tamamlanmasına paralel olarak yatırımın 2027 yılı sonunda faaliyete geçmesi ve aynı yılın hasat sezonuna yetişmesi planlanıyor. Şirket, iki yıl içinde sözleşmeli üretim modelini tamamen oturtmayı hedefliyor.

