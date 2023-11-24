  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Irak’ın kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edildi

2023-11-24 21:56:49
Irak’ın kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edildi

#1
Foto - Irak’ın kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin olduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 17 hedefin imha edildiğini açıkladı.

#2
Foto - Irak’ın kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK ve diğer terörist unsurlara karşı Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerine saat 20.00’da hava harekatı düzenlendi.

#3
Foto - Irak’ın kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edildi

17 hedef imha edildi

#4
Foto - Irak’ın kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edildi

MSB’nin yaptığı açıklamaya göre düzenlenen harekatta içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 17 hedef imha edildi. İcra edilen harekatta azami düzeyde yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

#5
Foto - Irak’ın kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edildi

MSB’den kararlılık vurgusu MSB yapmış olduğu açıklamada kararlılık vurgusu yaparak, “Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Merkez’e faiz tepkisi
Ekonomi

Merkez’e faiz tepkisi

Gaye Erkan başkanlığındaki Merkez Bankası’nın art arda faiz artırımlarına gitmesi reel sektörü sıkıntıya sokuyor. Bankanın faiz oranını yüzd..
Hakan Fidan 'Bu bir hatadır' dedi ve duyurdu: Her önlemi alacağız
Siyaset

Hakan Fidan 'Bu bir hatadır' dedi ve duyurdu: Her önlemi alacağız

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu.
Petrol fiyatları dalgalı! Bu kez akaryakıt sektöründe bir ilk yaşanıyor: Büyük şok! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Ekonomi

Petrol fiyatları dalgalı! Bu kez akaryakıt sektöründe bir ilk yaşanıyor: Büyük şok! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum yüzünden bazı üye devl..
Türkiye'de her yere Ebu Ubeyde posteri!
Sosyal Medya

Türkiye'de her yere Ebu Ubeyde posteri!

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin kimliği gizemini korurken, Gazzeli Müslümanların direnişinin sembolü haline geldi.
Arazilerinde petrol kuyusu açılan köylüler ile TPAO anlaşamadı! Petrol olduğu düşünülen araziye el konulacak

Arazilerinde petrol kuyusu açılan köylüler ile TPAO anlaşamadı! Petrol olduğu düşünülen araziye el konulacak
İsrail’den Erdoğan’a şok teklif! Hiç kimse bunu bilmiyordu! O isim “Şimdi açıklayacağım” deyip duyurdu

İsrail’den Erdoğan’a şok teklif! Hiç kimse bunu bilmiyordu! O isim “Şimdi açıklayacağım” deyip duyurdu
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23