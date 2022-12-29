'iPhone’umu Bul' hayat kurtardı

Uydu bağlantılı acil durum sistemi ve kaza algılama özelliklerinin aksine iPhone’umu Bul özelliği neredeyse tüm iPhone modellerinde bulunuyor. Genellikle kayıp ya da çalıntı durumları için yararlı olan bu hizmet belki de ilk defa hayat da kurtarmış oldu.