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Teknoloji-Bilişim
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'iPhone’umu Bul' hayat kurtardı

2022-12-29 21:48:42
'iPhone’umu Bul' hayat kurtardı

Geçirdiği kaza sonrası 60 metrelik uçuruma yuvarlanan kadın 'iPhone’umu Bul' uygulaması sayesinde hayatta kaldı.

#1
Foto - 'iPhone’umu Bul' hayat kurtardı

Otomobili ile kaza geçirip yoldan çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanan kadın iPhone'umu Bul uygulaması ile kurtarıldı.

#2
Foto - 'iPhone’umu Bul' hayat kurtardı

iPhone 14 modelleri ile birlikte sunulan ‘Kaza Algılama‘ ve ‘Uydu bağlantılı acil durum sistemi‘ şimdiye kadar çokça konuşuldu.

#3
Foto - 'iPhone’umu Bul' hayat kurtardı

Özellikle Apple’ın uydu bağlantılı acil durum yardım sistemi Alaska’da mahsur kalan bir kişinin kurtarılmasını sağlayarak oldukça öne çıktı.

#4
Foto - 'iPhone’umu Bul' hayat kurtardı

Diğer yandan Apple’ın sunduğu çok daha basit bir uygulama da beklenmedik bir şekilde hayat kurtarmış durumda.

#5
Foto - 'iPhone’umu Bul' hayat kurtardı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde otomobili ile kaza geçirip yoldan çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanan kadının iPhone’umu Bul uygulaması sayesinde kurtulduğu ifade ediliyor.

#6
Foto - 'iPhone’umu Bul' hayat kurtardı

Gelen bilgilere göre kaza geçiren kişiden uzun süre haber alamayan aile, iPhone’umu Bul sistemi sayesinde kızlarını kurtarmayı başardı.

#7
Foto - 'iPhone’umu Bul' hayat kurtardı

Yapılan habere göre iPhone’umu Bul ile kızlarının telefonunun otobanın kenarında bir yerde bulunduğunu farkeden aile, acil durum yetkilileri ile irtibata geçerek bu bilgiyi onlarla paylaşıyor.

#8
Foto - 'iPhone’umu Bul' hayat kurtardı

İtfaiye ve ambulans ekiplerinin ise aileden gelen acil durum mesajı ile olay yerine giderek kadını içinde bulunduğu araçtan çıkarmayı başardığı ifade ediliyor.

#9
Foto - 'iPhone’umu Bul' hayat kurtardı

Kazanın ardından kadının ağır yaralandığı belirtilirken, kaza sonrası bir gece boyunca araçta kalmak zorunda kaldığı söyleniyor. Telefonunun konumunu ailesi ile paylaşan kadının bu sayede hayata tutunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

#10
Foto - 'iPhone’umu Bul' hayat kurtardı

Uydu bağlantılı acil durum sistemi ve kaza algılama özelliklerinin aksine iPhone’umu Bul özelliği neredeyse tüm iPhone modellerinde bulunuyor. Genellikle kayıp ya da çalıntı durumları için yararlı olan bu hizmet belki de ilk defa hayat da kurtarmış oldu.

#11
Foto - 'iPhone’umu Bul' hayat kurtardı

Apple‘ın sunduğu ‘kaza algılama‘ özelliği ise araç içerisinde herhangi bir anda çarpışmayı tespit ederek acil kurtarma ekipleri ile temas kuruyor. Diğer yandan uydu bağlantılı acil durum sistemi ise hücresel veri ve Wi-Fi olmadığı durumlarda zor durumda kalan insanların yardım çağrısı yollamasına imkan tanıyor.

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