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Teknoloji-Bilişim
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iPhone’larda devrim gibi yenilik

2023-01-03 02:10:36
iPhone’larda devrim gibi yenilik

Akıllı telefon üreticisi Apple, iPhone'lar için devrim niteliğinde bir patent satın aldı.

#1
Foto - iPhone’larda devrim gibi yenilik

Apple'ın iPhone'lar için tersine şarj teknolojisi planlıyor.

#2
Foto - iPhone’larda devrim gibi yenilik

Şirketin bunun için bir patent aldığı ortaya çıktı.

#3
Foto - iPhone’larda devrim gibi yenilik

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple’ın, üretimini gerçekleştirdiği akıllı telefonları için yeni bir patent aldığı görüldü.

#4
Foto - iPhone’larda devrim gibi yenilik

Bununla beraber artık iPhone’lar, uzun zamandır beklenen tersine şarj teknolojisine kavuşuyor.

#5
Foto - iPhone’larda devrim gibi yenilik

Tersine şarj teknolojisi ile ikinci bir telefonu şarj edebileceksiniz! Geçtiğimiz yıllarda Apple’ın tersine şarj teknolojisinin patenti için FCC’ye başvuruda bulunduğu iddia edilmişti ve şirketten bu iddiaya yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

#6
Foto - iPhone’larda devrim gibi yenilik

Kısa süre önce ise Apple analisti Mark Gurman, bu teknolojinin pek de mümkün olmadığını ve oldukça uzun zaman alacağını vurgulamıştı.

#7
Foto - iPhone’larda devrim gibi yenilik

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’nin kayıtlarında görülen yeni bir patente göre Apple, iPhone’lar için tersine şarj etme desteğini getirmeyi planlıyor.

#8
Foto - iPhone’larda devrim gibi yenilik

Yukarıdaki patentte yer alan bilgilere göre şirket, bunun için cihazın arkasına manyetik bir bileşen ekleyecek.

#9
Foto - iPhone’larda devrim gibi yenilik

iPhone’de olacak manyetik bileşen, şarj edilmek istenen ikincil cihazı sabitleyecek ve sonrasında ise tersine şarj etme işlemi başlayacak.

#10
Foto - iPhone’larda devrim gibi yenilik

Yani aslında iPhone bataryasındaki güç, herhangi bir kablo gereksinimi duymadan, manyetik bileşen aracılığıyla ikinci cihaza aktarılacak.

#11
Foto - iPhone’larda devrim gibi yenilik

Aslına bakacak olursak tersine şarj etme teknolojisi piyasaya sürülen Android akıllı telefonların büyük çoğunluğunda mevcut. Önceki yeniliklerinde de olduğu gibi Apple, Android cihazlara karşı yine geriden geldi.

#12
Foto - iPhone’larda devrim gibi yenilik

Apple, MagSafe adındaki kablosuz şarj teknolojisini tanıtmıştı ancak iPhone kullanıcıları tarafından üçüncü taraf ve birden fazla bileşen gerektirdiği için için pek de tercih edilmiyor.

#13
Foto - iPhone’larda devrim gibi yenilik

Apple’ın tersine şarj etme teknolojisini iPhone 15 modellerinde görebiliriz. Aynı zamanda şirket, Apple Watch, AirPods veya iPad için de bir destek sunulabilir. Bunu Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen tanıtım etkinliğinde göreceğiz.

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