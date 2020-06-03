  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
20
iPhone kullananlar dikkat! O modellerin fişi çekiliyor

2020-06-03 19:28:47
iPhone kullananlar dikkat! O modellerin fişi çekiliyor

ABD'li Apple şirketi, iOS 14 güncellemesi ile bazı telefonların fişini çekmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, kısa süre önce iOS 14 ile diğer yeni yazılımları ve olası bazı yeni donanımlarını tanıtacağı WWDC 2020’nin tarihini açıkladı. İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan modeller...

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, kısa süre önce iOS 14 ile diğer yeni yazılımları ve olası bazı yeni donanımlarını tanıtacağı WWDC 2020’nin tarihini açıkladı. İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan modeller...

#2
Foto - Apple‘ın her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı corona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenecek.

Apple‘ın her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı corona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenecek.

#3
Foto - Apple yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ün de tanıtılacağı etkinliğin düzenleneceği tarihi açıkladı. Apple'dan yapılan açıklamaya göre WWDC 2020 22 Haziran'da yapılacak.

Apple yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ün de tanıtılacağı etkinliğin düzenleneceği tarihi açıkladı. Apple'dan yapılan açıklamaya göre WWDC 2020 22 Haziran'da yapılacak.

#4
Foto - iOS 14 HANGİ iPHONE'LARA GELECEK? Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek.

iOS 14 HANGİ iPHONE'LARA GELECEK? Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek.

#5
Foto - İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri...

İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri...

#6
Foto - iPhone 11

iPhone 11

#7
Foto - iPhone 11

iPhone 11

#8
Foto - iOS 14 güncellemesi

iOS 14 güncellemesi

#9
Foto - iPhone XS

iPhone XS

#10
Foto - iPhone XS Max

iPhone XS Max

#11
Foto - iPhone XR

iPhone XR

#12
Foto - iPhone X

iPhone X

#13
Foto - iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus

#14
Foto - iPhone 8

iPhone 8

#15
Foto - iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus

#16
Foto - iPhone 7

iPhone 7

#17
Foto - iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus

#18
Foto - iPhone 6S

iPhone 6S

#19
Foto - Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre Apple iPhone 6S'den eski iPhone modellerinde iOS 14'ün kullanılmasına izin vermeyecek.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre Apple iPhone 6S'den eski iPhone modellerinde iOS 14'ün kullanılmasına izin vermeyecek.

Mete Yarar son istihbarat bilgisini paylaştı
Gündem

Mete Yarar son istihbarat bilgisini paylaştı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Ermenistan'ın Karabağ'da terör örgütü PKK'ya kamp verdiği konusunda istihbaratlar olduğunu söyledi..
Yunanistan'dan Türkiye ile savaş açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye ile savaş açıklaması

Yunanistan eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin çok konuşulacak açıklamalar yaptı...
Savcı Sayan canlı yayında bombayı patlattı: Baykal’ın başına bir operasyon gelmesi…
Siyaset

Savcı Sayan canlı yayında bombayı patlattı: Baykal’ın başına bir operasyon gelmesi…

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP’nin dizayn edilmesiyle ilgili konuşan Savcı Sayan, Deniz ..
ABD'den skandal adım! Türkiye konusunda o ülkeye güvence verdiler
Dünya

ABD'den skandal adım! Türkiye konusunda o ülkeye güvence verdiler

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey R. Pyatt, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin skandal açıklamalar yaptı.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yeni hocasını buldu! Eski yıldızlar da geri dönüyor
Spor

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yeni hocasını buldu! Eski yıldızlar da geri dönüyor

Fenerbahçe'nin gelecek sezon sportif direktörü olacak olan Emre Belözoğlu'nun görüşmeleri neticesinde Erol Bulut ile anlaşma sağlandı. Tunca..
Putin'den Suriye hamlesi! Görüntüler ortaya çıktı
Dünya

Putin'den Suriye hamlesi! Görüntüler ortaya çıktı

Libya'da darbeci Hafter'e destek veren Rusya, Suriye'deki ateşkesi bozmanın yollarını arıyor. Moskova, katil Esed'e Mig-29 tipi savaş uçakla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı