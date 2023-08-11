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İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

2023-08-11 07:37:48
İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Google, artan siber saldırılara karşı önlemlerini de artırıyor. Şirket, Android 14 ile birlikte yeni güvenlik özellikleri getiriyor. Google, Android 14 üzerinde çalışmayı sürdürüyor. İşletim sisteminin hem tasarım hem de özellik bakımından birçok yeni özellikle gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerden Android 14, Beta 4’ün yayınlamasıyla birlikte dikkatleri çekti. Bununla birlikte de Google’ın Android 14 ile tüm güvenlik önlemlerini aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar!

#1
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Android 14, 2G’yi devre dışı bırakmanızı sağlayacak! Günümüzde siber tehditler gelişmeye ve artmaya başladı. Bununla birlikte de tehditlere karşı korunma zorunluluğu da ortaya çıkıyor. Her geçen gün genişleyen mobil teknoloji alanıyla Google ise hücresel ağların oluşturduğu güvenlik açıklarını fark etti ve önlemler için adım attı.

#2
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Kameralardaki görüntü kalitesi iyileşecek Google, Android 14 ile akıllı telefon üreticilerin tümüne kıyak geçecek. Telefonların kameraları için sunulan API'lerde bulunan hizmetlerde iyileştirmeler yapıldı. Öyle ki odaklamalar, bokeh efektleri ve görüntü işleme hızı iyileştirildi. Ayrıca kameralar artık verimli bir şekilde çalışacak. RAW formatında yapılan çekimlerde de iyileştirmeler mevcut.

#3
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

USB Type-C kablolu kulaklıklar için kayıpsız ses desteği geliyor Yapılan açıklamalara göre Android 14 ile USB Type-C bağlantılı kablolarda kayıpsız ses kalitesine ulaşılacak. Ancak burada önemli bir husus var. Muhtemelen herhangi bir USB kablolu kulaklık değil, Google ve Android ekosisteminin destekleyeceği ürünlerde bu özelliğe ulaşılacak.

#4
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Health Connect uygulaması, Android 14'ün yerleşik bir parçası haline gelecek Google'ın Android telefonlar için geliştirdiği ve şimdilerde beta sürüm kapsamında kullanılabilen Health Connect isimli uygulaması, Android 14'te yerleşik bir uygulama haline gelecek. Kullanıcılar, bu uygulamayı kullanarak sağlık ve fitness uygulamaları arasında veri paylaşımları yapabilecekler.

#5
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Veri paylaşımlarına sıkı denetim geliyor! Google, özellikle de son yıllarda uygulamalarla yapılan veri paylaşımlarını daha çok kullanıcının tercihine bıraktı. Android 14, veri paylaşımlarıyla ilgili olarak kullanıcılara ekstra bilgiler sağlayacak. Bir de dikkate değer bir özellik daha kullanıma sunulacak. Diyelim ki o güne dek kullandığınız bir uygulama, sizden aldığı konum verilerini üçüncü bir tarafla paylaşmaya başladı. İşte bu durumda konuyla ilgili bildirim alacaksınız.

#6
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Tam ekran bildirimleri kısıtlanacak Bazı uygulamalar, kullanıcılara tam ekran bildirimler gönderebiliyorlar. Android 14, bu durumu kısıtlayacak. Öyle ki arama ve alarm gibi uygulamalardan gelen tam ekran bildirimleri için bir kısıtlama olmayacak. Ancak diğer uygulamalar için karar verici, kullanıcının kendisi olacak.

#7
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Sosyal medya uygulamalarının kalitesi yükseliyor! Instagram gibi tüm sosyal medya uygulamaları, artık Gece Modu'na sahip olacak. Ayrıca bu uygulamalar için 10 bit HDR videolar için destek getirilecek. Buna ek olarak, Android 14 ile Ultra HDR özelliği de aktif edilecek.

#8
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Google I/O'da açıklanan Android 14 özellikleri "Magic Compose" özelliği ile yepyeni bir Google Mesajlar deneyimi sunulacak! Google Mesajlar, "Magic Compose" olarak isimlendirilen yapay zeka destekli yeni bir özelliğe sahip. Bu yeni özellik, mesajların içeriğine göre alternatif yanıtlar üretecek. Sistem o kadar dikkat çekici ki yazdığınız bir mesajın Shakespeare'e aitmiş gibi görünmesini bile sağlayabilecek.

#9
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Google'a ait uygulamalar, katlanabilir ekranlı telefonlarda tam uyumlu çalışacak Google, son dönemlerde trend haline gelen katlanabilir ekranlı telefonlar için de özel çalışmalar yürüttü. Bu bağlamda; Google'a ait 50'den fazla uygulama geniş ekranlı telefonlar ile tam uyumlu hale getirildi. Ayrıca Spotify ve Disney+ gibi üçüncü taraf uygulamalar için sunulan geniş ekran desteği de iyileştirildi.

#10
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

WhatsApp akıllı saatlere geliyor Daha birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Android saatlere WhatsApp desteği geleceğini aktardık. Bu gelişme, Google tarafından da doğrulandı.

#11
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Cihazlar arası entegrasyon iyileştirildi Google tarafından yapılan açıklamalarda, cihazların birbirlerine hızlıca bağlanmasını sağlayan "Hızlı Eşleştirme" özelliğinin 300'den fazla cihaz için uygun hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, cihazlar arası ses ve görüntü yansıtma desteği de 3.000 cihazın üzerine çıktı. Nearby Share -veya Türkiye'de bilinen ismiyle Yakındakilerle Paylaş- özelliği ise artık PC'ler için de kullanılabilir olacak.

#12
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Cihazımı Bul güncelleniyor Android cihazları bulmaya yarayan Cihazımı Bul özelliği de Android 14 için güncelleniyor. Bu güncelleme ile farklı markalara ait kulaklıklar, tabletler veya diğer ürünler için de Cihazımı Bul desteği sunulacak. Üstelik size ait bir cihazın başka birisi tarafından takip edilmesi olasılığı da göz ardı edilmedi. Google, böylesi bir durumda kullanıcıları bilgilendirecek.

#13
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Yapay zeka ile kendi benzersiz duvar kağıdınızı oluşturabileceksiniz! Google, metinden görsel üretmeye yarayan yapay zeka modelini Android'e entegre etti. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde belirli taslaklar seçip, daha sonra da bir metin oluşturup, kendilerine özel duvar kağıtları oluşturabilecekler. Üstelik bu duvar kağıdı, telefonda kullandığınız renk paletini de kendisine göre özelleştirecek.

#14
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Belge veya multimedya paylaşmak için daha fazla seçenek sunulacak Android 14 ile belge ve multimedya paylaşım ekranına daha fazla işlevsellik eklenecek. Kullanıcı, bir bağlantı bile oluşturup, paylaşım yapabilecek.

#15
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Uygulama izinleri kullanıcı odaklı olacak: Bir uygulama, tüm fotoğraflara erişemeyecek Android ekosisteminde bir uygulamanın verilere ulaşıp ulaşmayacağına karar verebilirsiniz. Android 14, bu özelliğin kapsamını genişletecek. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere örneğin Twitter'ın, sadece bazı fotoğraflarınıza erişmesine izin verebileceksiniz.

#16
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Haftanın ilk gününü, hangi takvimi kullanacağınızı veya sıcaklık birimlerini kendiniz belirleyeceksiniz Android 14 ile kullanıcılar, çok daha fazla özelleştirme seçeneğine sahip olacaklar. Bu bağlamda; haftanın ilk gününü kendinize göre belirleyebileceksiniz. Ayrıca Miladi takvim yerine Hicri takvim veya Çin takvimi kullanabilirsiniz. Santigrat veya fahrenheit sıcaklık terimleri de kullanıcı özelinde ayarlanabilecek.

#17
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Kendi duvar kağıdınızı oluşturabilecek, emoji ekleyebileceksiniz Android 14, Google Pixel kullanıcılarına dikkat çeken bir özellik sunacak. Kullanıcılar, bu özelliği kullanarak emojiler aracılığıyla özgün duvar kağıtlarını oluşturabilecekler. Bu özellik, farklı biçimlerde tüm Android 14 kullanıcılarına da sunulabilir.

#18
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Kilitli ekranda tek satırda hava durumu bilgisi gösterilebilecek Kullanıcılar, kilitli ekrana hava durumu bilgisi ekleyebilecekler.

#19
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Flaş bildirimleri için renk seçilebilecek Android'de gelen bildirimler, telefonun LED flaşı ile de gösterilebiliyor. Kullanıcılar, rengi diledikleri gibi değiştirebilecekler. Geriye dönmek için hap şeklindeki bir buton kullanılabilecek Kullanıcılar ayar sayfaları içerisinde bir hapın içine yerleştirilmiş geri butonu görecekler. Bazı ayar sayfalarına yeni görseller eklenecek Android 14, Sistem ve Güncelleme, Cihaz Kilidi, Uygulama Güvenliği ve Güvenlik ile Gizlilik gibi sayfalarda yeni görseller gösterecek.

#20
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Yeni temalar eklenecek Yeni işletim sistemi, kullanıcılara yeni tema seçenekleri sunacak. Ayrıca saat tasarımları da çoğalacak. Sistem güncellemesi bildirimine yeni simge geliyor Sistem güncellemeleri için artık yeni bir simge kullanılacak.

#21
Foto - İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Ekranı sola doğru kaydırmak, bir önceki ekrana dönmeyi sağlayacak Android 14'ün ikinci beta sürümünde ortaya çıkan son özellik de kaydırma hareketleri ile ilgili. Kullanıcılar, ekranı sola doğru kaydırdıklarında, bir önceki ekrana geri dönecekler.

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