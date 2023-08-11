İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor

Veri paylaşımlarına sıkı denetim geliyor! Google, özellikle de son yıllarda uygulamalarla yapılan veri paylaşımlarını daha çok kullanıcının tercihine bıraktı. Android 14, veri paylaşımlarıyla ilgili olarak kullanıcılara ekstra bilgiler sağlayacak. Bir de dikkate değer bir özellik daha kullanıma sunulacak. Diyelim ki o güne dek kullandığınız bir uygulama, sizden aldığı konum verilerini üçüncü bir tarafla paylaşmaya başladı. İşte bu durumda konuyla ilgili bildirim alacaksınız.