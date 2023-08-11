2023-08-11 07:37:48 İphone kullananlar arkasından bakacak! Android 14 bomba gibi geliyor
Google, artan siber saldırılara karşı önlemlerini de artırıyor. Şirket, Android 14 ile birlikte yeni güvenlik özellikleri getiriyor. Google, Android 14 üzerinde çalışmayı sürdürüyor. İşletim sisteminin hem tasarım hem de özellik bakımından birçok yeni özellikle gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerden Android 14, Beta 4’ün yayınlamasıyla birlikte dikkatleri çekti. Bununla birlikte de Google’ın Android 14 ile tüm güvenlik önlemlerini aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar!