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Teknoloji-Bilişim
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iPhone, Android telefonları ilk kez geride bıraktı

2022-09-04 19:08:55
iPhone, Android telefonları ilk kez geride bıraktı

Apple'ın ürettiği iPhone, ilk kez Android telefonları ilk kez geride bırakmayı başardı.

#1
Foto - iPhone, Android telefonları ilk kez geride bıraktı

Akıllı telefon dünyasında büyük bir rekabet sürüyor.

#2
Foto - iPhone, Android telefonları ilk kez geride bıraktı

Bu rekabetin önde gelen isimleri arasında ise iPhone ve Android yer alıyor.

#3
Foto - iPhone, Android telefonları ilk kez geride bıraktı

Piyasaya sürüldüğü ilk andan itibaren adından sıkça söz ettiren Android, dünya liderliğinde yerini koruyor.

#4
Foto - iPhone, Android telefonları ilk kez geride bıraktı

Ancak yapılan son araştırmalara göre iPhone, Android’i geride bırakmış gibi görünüyor. İşte detaylar!

#5
Foto - iPhone, Android telefonları ilk kez geride bıraktı

Analitik firması Counterpoint Research’ın araştırmasına göre, iPhone haziran ayında ABD’de yüzde 50’lik pazar payı ile Android’i geride bıraktı.

#6
Foto - iPhone, Android telefonları ilk kez geride bıraktı

Bu sayede Apple, iPhone’u piyasaya sürmesinden beri ABD telefon pazarındaki en yüksek payı elde etmeyi başardı.

#7
Foto - iPhone, Android telefonları ilk kez geride bıraktı

iPhone, piyasaya sürüldüğü ilk andan itibaren hiçbir zaman yüzde 50’ye yakın bir Pazar payı elde etmedi.

#8
Foto - iPhone, Android telefonları ilk kez geride bıraktı

O dönemde akıllı telefon pazarına Blackberry, Nokia ve Motorola gibi şirketler hakimdi. Ancak ilk çıkışından sonra Android, iOS’u geride bıraktı.

#9
Foto - iPhone, Android telefonları ilk kez geride bıraktı

O zamandan beri Google’ın mobil işletim sistemi, küresel akıllı telefon pazarında baskın bir hale geldi. 2022 yılı itibariyle Android, yüzde 70’ten fazla pazar payıyla yer alıyor.

#10
Foto - iPhone, Android telefonları ilk kez geride bıraktı

Bunlarla birlikte Google tarafından endişe duyulacak büyük bir durum gözükmüyor. Çünkü iPhone, diğer pazarlara göre ABD’de her zaman daha büyük bir yere sahip oldu.

#11
Foto - iPhone, Android telefonları ilk kez geride bıraktı

Counterpoint’in araştırma direktörü Jeff Fieldhack, yaptığı bir açıklamada şunları söyledi: “Bu, dünyanın diğer zengin ülkelerinde de görüldüğünü görebildiğimiz büyük bir dönüm noktası.” Buraya kadar Apple, 2022’nin ikinci çeyreğinde premium akıllı telefon pazarına hakim oldu.

#12
Foto - iPhone, Android telefonları ilk kez geride bıraktı

Ayrıca iPhone, segmentteki tüm satışların yüzde 57’sini temsil etti. Bir rapora göre ise iPhone, Apple’ı 2,5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketi yaptı. Kısa süre önce CEO Tim Cook, Apple’ın haziran çeyreği rekoru kırdığını ve iOS için Android’den ayrılan tüketiciler olduğunu söyledi.

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