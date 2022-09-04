iPhone, Android telefonları ilk kez geride bıraktı

Ayrıca iPhone, segmentteki tüm satışların yüzde 57’sini temsil etti. Bir rapora göre ise iPhone, Apple’ı 2,5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketi yaptı. Kısa süre önce CEO Tim Cook, Apple’ın haziran çeyreği rekoru kırdığını ve iOS için Android’den ayrılan tüketiciler olduğunu söyledi.