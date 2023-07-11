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Teknoloji-Bilişim
5
iPhone 14 kullanıcıları için Instagram’dan müthiş özellik

2023-07-11 08:54:40
iPhone 14 kullanıcıları için Instagram’dan müthiş özellik

iPhone 14 Pro modellerinde bulunan Dinamik Ada fonksiyonu, artık Instagram tarafından da desteklenir hale geldi.

#1
Foto - iPhone 14 kullanıcıları için Instagram’dan müthiş özellik

iOS 16'nın geçen yıl yayınlanmasından bu yana, birçok iOS uygulaması Canlı Etkinlikler özelliğini eklemeye başladı. Bu özellik sayesinde, uygulamalar, iPhone 14 Pro'nun Kilit Ekranı veya Dinamik Ada üzerinden gerçek zamanlı, kullanışlı bilgiler sunabiliyor. Instagram da bu özelliği kullanarak, kullanıcılara uygulamayı kapattıklarında bile yüklemenin arka plandaki ilerleyişini gösteriyor.

#2
Foto - iPhone 14 kullanıcıları için Instagram’dan müthiş özellik

9to5Mac okuyucusu Fernando Moretto'nun belirttiği üzere, Instagram uygulaması artık yeni bir fotoğraf veya video yüklerken uygulamayı kapattığınızda Canlı Etkinlikler gösteriyor. Bu sayede, yüklemenin başarılı olduğundan emin olabilirsiniz ve Instagram uygulamasını tekrar kontrol etmenize gerek kalmaz.

#3
Foto - iPhone 14 kullanıcıları için Instagram’dan müthiş özellik

Instagram'ın Canlı Etkinlikleri hem Kilit Ekranında hem de Dinamik Ada'da çalışıyor. Kullanıcılar, yüklenen içeriğin küçük bir önizlemesini ve yükleme ilerlemesini görebiliyorlar.

#4
Foto - iPhone 14 kullanıcıları için Instagram’dan müthiş özellik

Ne yazık ki, bu özelliğin şu anda çok az sayıda kullanıcıya açık olduğu görülüyor. Instagram, Canlı Etkinlikler için resmi destek duyurusunu henüz yapmadı, bu yüzden şirketin bu özelliği herkese sunmadan önce test ettiği varsayılıyor. Bu yeni özelliğe en kısa sürede erişiminizin olmasını garantilemek için Instagram uygulamanızı güncel tutmanız gerekmektedir. Bu yılın başında, Uber de ana uygulamasını ve Uber Eats'ı Canlı Etkinlikler desteğiyle güncelledi. Birçok diğer geliştirici de aynısını yapmaktadır. Söylentilere göre, iPhone 15, Dinamik Ada'yı tüm serisine getirecek, bu da özelliği kullanıcılar arasında daha popüler hale getirecek.

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