iPhone 14 kullanıcıları için Instagram’dan müthiş özellik

Ne yazık ki, bu özelliğin şu anda çok az sayıda kullanıcıya açık olduğu görülüyor. Instagram, Canlı Etkinlikler için resmi destek duyurusunu henüz yapmadı, bu yüzden şirketin bu özelliği herkese sunmadan önce test ettiği varsayılıyor. Bu yeni özelliğe en kısa sürede erişiminizin olmasını garantilemek için Instagram uygulamanızı güncel tutmanız gerekmektedir. Bu yılın başında, Uber de ana uygulamasını ve Uber Eats'ı Canlı Etkinlikler desteğiyle güncelledi. Birçok diğer geliştirici de aynısını yapmaktadır. Söylentilere göre, iPhone 15, Dinamik Ada'yı tüm serisine getirecek, bu da özelliği kullanıcılar arasında daha popüler hale getirecek.