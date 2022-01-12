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Teknoloji-Bilişim
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iPhone 14 fiyat listesi: iPhone 14 fiyatı ne kadar?

2022-01-12 15:40:28
iPhone 14 fiyat listesi: iPhone 14 fiyatı ne kadar?

Apple iPhone 13 serisini piyasaya sürmesinden sonra, şimdi de iPhone 14 serisini piyasaya sürmek için çalışmalara başladı. Teknoloji devi Apple, 6.1 inç iPhone 14, 6.1 inç iPhone 14 Pro, 6.7 inç iPhone 14 Max ve 6.7 inç iPhone'ları piyasaya sürmesi bekleniyor. Appele tanıtımını yaptığı iPhone 13’leri 14.999 lira civarından satışa çıkarmıştı. iPhone 14 fiyat listesi: Peki iPhone 14 fiyatı ne kadar? iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar? iPhone 14 Türkiye’de ne kadara satılacak? İşte iPhone 14 Türkiye satış fiyatları.

#1
Foto - Apple'ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 14’ün piyasaya çıkacağı tarih iple çekilmekte. iPhone 14 ailesinin ne zaman tanıtılacağı merak konusu. Apple, iPhone'u eylül ayında tanıtmayı tercih ediyor. Bu doğrultuda iPhone 14 modellerinin eyülde vitrinlerde yerini alması bekleniyor. Apple'ın iOS işletim sistemi ile geliştirdiği ve her yıl yeni modelini tanıttığı iPhone 14'ün bazı modellerinde fiyat artışı olabileceği paylaşıldı. Shiftdelete'in aktardığı habere göre; LeaksApplePro isimli Twitter kullancısı ve ünlü analist, iPhone 14 serisinin fiyatı hakkında elde ettiği duyumları paylaştı.

Apple'ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 14’ün piyasaya çıkacağı tarih iple çekilmekte. iPhone 14 ailesinin ne zaman tanıtılacağı merak konusu. Apple, iPhone'u eylül ayında tanıtmayı tercih ediyor. Bu doğrultuda iPhone 14 modellerinin eyülde vitrinlerde yerini alması bekleniyor. Apple'ın iOS işletim sistemi ile geliştirdiği ve her yıl yeni modelini tanıttığı iPhone 14'ün bazı modellerinde fiyat artışı olabileceği paylaşıldı. Shiftdelete'in aktardığı habere göre; LeaksApplePro isimli Twitter kullancısı ve ünlü analist, iPhone 14 serisinin fiyatı hakkında elde ettiği duyumları paylaştı.

#2
Foto - Sızan bilgilere göre Apple bu sene mini modelinden vazgeçecek. Bir adet düz modelden oluşması beklenen iPhone 14 ailesine yeni 'iPhone 14 Max' modeli katılacak. Bunun yanında iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere iki üst düzey sürümü de bulunacak. Apple, 2020 ve 2021'de tanıttığı iPhone'larda benzer fiyatlandırma politikaları izledi. Beklentiler, 2022'de de bu stratejisine devam edeceği yönünde. Ancak iddialara göre Apple mini modelini ortadan kaldıracak ve onu 6.7 inç boyutundaki iPhone'un daha ucuz başka bir sürümüyle değiştirecek.

Sızan bilgilere göre Apple bu sene mini modelinden vazgeçecek. Bir adet düz modelden oluşması beklenen iPhone 14 ailesine yeni 'iPhone 14 Max' modeli katılacak. Bunun yanında iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere iki üst düzey sürümü de bulunacak. Apple, 2020 ve 2021'de tanıttığı iPhone'larda benzer fiyatlandırma politikaları izledi. Beklentiler, 2022'de de bu stratejisine devam edeceği yönünde. Ancak iddialara göre Apple mini modelini ortadan kaldıracak ve onu 6.7 inç boyutundaki iPhone'un daha ucuz başka bir sürümüyle değiştirecek.

#3
Foto - iPhone 14 fiyatı ne kadar olacak? Ünlü analistlere göre, seriye eklenecek bu cihaz iPhone 14 Max olarak adlandırılacak. Bu durumda iPhone 14, 14 Pro'nun uygun fiyatlı versiyonu olurken, yeni gelecek 14 Max de 14 Pro Max'in bütçe dostu seçeneği olacak. Eğer Apple standart iPhone 14 için 800 dolarlık fiyatı koruma politikası izlerse, iPhone 14 Max'in 900 dolara mâl olacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan LeaksApplePro da bu tahminleri doğrulayan bilgiler paylaştı. Ünlü analistin sızıntılarına göre iPhone 14 Türkiye fiyatları aşağıdaki gibi olacak (dolar kuru 13,79 baz alınmıştır):

iPhone 14 fiyatı ne kadar olacak? Ünlü analistlere göre, seriye eklenecek bu cihaz iPhone 14 Max olarak adlandırılacak. Bu durumda iPhone 14, 14 Pro'nun uygun fiyatlı versiyonu olurken, yeni gelecek 14 Max de 14 Pro Max'in bütçe dostu seçeneği olacak. Eğer Apple standart iPhone 14 için 800 dolarlık fiyatı koruma politikası izlerse, iPhone 14 Max'in 900 dolara mâl olacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan LeaksApplePro da bu tahminleri doğrulayan bilgiler paylaştı. Ünlü analistin sızıntılarına göre iPhone 14 Türkiye fiyatları aşağıdaki gibi olacak (dolar kuru 13,79 baz alınmıştır):

#4
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#5
Foto - iPhone fiyat listesi! iPhone 13 128 GB: 14.999 TL, iPhone 13 256 GB: 16.199 TL, iPhone 13 512 GB: 18.599 TL,

iPhone fiyat listesi! iPhone 13 128 GB: 14.999 TL, iPhone 13 256 GB: 16.199 TL, iPhone 13 512 GB: 18.599 TL,

#6
Foto - iPhone 13 mini fiyat listesi! iPhone 13 mini 128 GB: 13.999 TL, iPhone 13 mini 256 GB: 15.199 TL, iPhone 13 mini 512 GB: 17.599 TL,

iPhone 13 mini fiyat listesi! iPhone 13 mini 128 GB: 13.999 TL, iPhone 13 mini 256 GB: 15.199 TL, iPhone 13 mini 512 GB: 17.599 TL,

#7
Foto - iPhone 13 Pro fiyat listesi! iPhone 13 Pro 128 GB: 19.999 TL, iPhone 13 Pro 256 GB: 21.199 TL, iPhone 13 Pro 512 GB: 23.599 TL, iPhone 13 Pro 1 TB: 25.999 TL,

iPhone 13 Pro fiyat listesi! iPhone 13 Pro 128 GB: 19.999 TL, iPhone 13 Pro 256 GB: 21.199 TL, iPhone 13 Pro 512 GB: 23.599 TL, iPhone 13 Pro 1 TB: 25.999 TL,

#8
Foto - iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro Max 128 GB: 22.999 TL, iPhone 13 Pro Max 256 GB: 24.199 TL, iPhone 13 Pro Max 512 GB: 26.599 TL, iPhone 13 Pro Max 1 TB: 28.999 TL,

iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro Max 128 GB: 22.999 TL, iPhone 13 Pro Max 256 GB: 24.199 TL, iPhone 13 Pro Max 512 GB: 26.599 TL, iPhone 13 Pro Max 1 TB: 28.999 TL,

#9
Foto - iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE fiyat listesi! iPhone 12 64 GB: 13.999 TL, iPhone 11 64 GB: 10.999 TL, iPhone SE 64 GB: 7.499 TL,

iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE fiyat listesi! iPhone 12 64 GB: 13.999 TL, iPhone 11 64 GB: 10.999 TL, iPhone SE 64 GB: 7.499 TL,

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