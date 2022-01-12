iPhone 14 fiyat listesi: iPhone 14 fiyatı ne kadar?

Sızan bilgilere göre Apple bu sene mini modelinden vazgeçecek. Bir adet düz modelden oluşması beklenen iPhone 14 ailesine yeni 'iPhone 14 Max' modeli katılacak. Bunun yanında iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere iki üst düzey sürümü de bulunacak. Apple, 2020 ve 2021'de tanıttığı iPhone'larda benzer fiyatlandırma politikaları izledi. Beklentiler, 2022'de de bu stratejisine devam edeceği yönünde. Ancak iddialara göre Apple mini modelini ortadan kaldıracak ve onu 6.7 inç boyutundaki iPhone'un daha ucuz başka bir sürümüyle değiştirecek.