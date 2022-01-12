2022-01-12 15:40:28 iPhone 14 fiyat listesi: iPhone 14 fiyatı ne kadar?
Apple iPhone 13 serisini piyasaya sürmesinden sonra, şimdi de iPhone 14 serisini piyasaya sürmek için çalışmalara başladı. Teknoloji devi Apple, 6.1 inç iPhone 14, 6.1 inç iPhone 14 Pro, 6.7 inç iPhone 14 Max ve 6.7 inç iPhone'ları piyasaya sürmesi bekleniyor. Appele tanıtımını yaptığı iPhone 13’leri 14.999 lira civarından satışa çıkarmıştı. iPhone 14 fiyat listesi: Peki iPhone 14 fiyatı ne kadar? iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ne kadar? iPhone 14 Türkiye’de ne kadara satılacak? İşte iPhone 14 Türkiye satış fiyatları.