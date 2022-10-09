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Teknoloji-Bilişim
11
iPhone 14 balonu patladı

2022-10-09 19:52:32
iPhone 14 balonu patladı

Teknoloji devi Apple tarafından üretilen iPhone 14'lerin sorunları kullanıcıları çaldırtıyor.

#1
Foto - iPhone 14 balonu patladı

iPhone 14 kullanıcıları, ünlü teknoloji YouTuber’ı Marques Brownlee’nin Twitter gönderisinin altında cihazla ilgili yaşadıkları sorunları paylaştılar. Görünüşe göre iPhone 14’ün çok fazla problemi varmış.

#2
Foto - iPhone 14 balonu patladı

iPhone 14’ün duyurulma, tanıtılma ve piyasaya sürülme süreçlerini acısıyla tatlısıyla atlattık.

#3
Foto - iPhone 14 balonu patladı

Dolayısıyla artık iPhone 14 de heyecan treninden inmiş durumda. Böyle olunca da telefonun göz ardı edilen sorunları iyice gün yüzüne çıkmaya başladı.

#4
Foto - iPhone 14 balonu patladı

Geçtiğimiz günlerde sizlerle iPhone 14 Pro’nun kamerasından çıkan bir sorundan zaten bahsetmiştik.

#5
Foto - iPhone 14 balonu patladı

Ünlü teknoloji YouTuber’ı Marques Brownlee, Twitter’dan paylaştığı bir gönderide iPhone 14 kullanıcılarından karşılaştıkları sorunları paylaşmalarını istemişti.

#6
Foto - iPhone 14 balonu patladı

5 günlük süreçle iPhone 14 ve 14 Pro’nun sorunları hakkında 5.000’den fazla gönderi paylaşıldı.

#7
Foto - iPhone 14 balonu patladı

iPhone 14’ün meğer ne çok problemi varmış dedik: iMessage ve FaceTime aktivasyonunda yaşanan sorunlar, CarPlay ve veri aktarımı bug’ları ve telefonun rastgele kendini yeniden başlatması gibi birçok problemden bahseden kullanıcıların Marques’in gönderisinin altındaki paylaşımları da viral oldu.

#8
Foto - iPhone 14 balonu patladı

Kullanıcıların en çok şikâyet ettiği sorun kilit ekranı oldu. Her ne kadar iOS 16’nın geldiği tüm telefonları etkilese de iPhone 14 ve 14 Pro kullanıcıları kilit ekranı bug’larından en çok etkilenenler olmuş. Kullanıcıların dediğine göre kilit ekranını düzenlerken kendi kendine ekran dönüyor.

#9
Foto - iPhone 14 balonu patladı

Bir diğer şikâyet edilen konu ise iPhone 14 ailesi ile birlikte gelen Dinamik Ada özelliği. Paylaşılan gönderilere göre Dinamik Ada özelliği ekranın olmaması gereken yerlerinde olmaması gereken bir şekilde beliriyor.

#10
Foto - iPhone 14 balonu patladı

Son şikâyet edilen konu ise pek bir hata sayılmaz. Kullanıcıların dediğine göre iOS 16 ile birlikte gelen ‘Always on display’ özelliği bataryayı aşırı fazla tüketiyor.

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