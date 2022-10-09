iPhone 14 balonu patladı

Kullanıcıların en çok şikâyet ettiği sorun kilit ekranı oldu. Her ne kadar iOS 16’nın geldiği tüm telefonları etkilese de iPhone 14 ve 14 Pro kullanıcıları kilit ekranı bug’larından en çok etkilenenler olmuş. Kullanıcıların dediğine göre kilit ekranını düzenlerken kendi kendine ekran dönüyor.