iPhone 13’ün esamesi okunmayacak! İphone 14 bomba gibi özelliklerle geliyor

İPHONE 14 ÖZELLİKLERİ NELER? Apple ön kamera üreticisini değiştirdi ve iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı. Çinli tedarikçiyi bırakan Apple, Güney Koreli LG Innotek ile anlaşma sağladı. Apple bu tercihi üretim maliyetini arttırırken LG tarafından üretilecek ön kamera setiyle ilgili yeni detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Yapılan analizlere göre ön kamera hem şekil olarak değişecek hem de performansı arttırılacak. Ön kamerada altı parçalı F/1,9 açıklığında bir lens kullanılması planlanıyor. iPhone 14'te Type-C girişi olmayacak. Analist Ming Chi Kuo'nun aktardıklarına göre iPhone için USB-C çalışmaları başladı. Ancak Apple'ın iPhone 14'lerde Lighting kablosunu kullanmaya devam edeceği öne sürüldü. Bloomberg'den Mark Gurman yeni iPhone 14 ailesine ilişkin önemli bir iddia ortaya attı. Gurman standart modelde geniş açılı 48 MP'lik kameranın olmayacağını söyledi. Gurman'ın iddialarına göre yeni A16 Bionic işlemci ve 48 MP'lik kamera sadece Pro modellerde olacak.