2022-08-27 08:08:38 iPhone 13’ün esamesi okunmayacak! İphone 14 bomba gibi özelliklerle geliyor
Geçtiğimiz yıl pandeminin tavan yaptığı zamanlarda Apple tutkunları iPhone 13'ün çıkmasıyla mağazaların önünde akın etmiş uzun kuyruklar oluşturmuştu. Teknoloji devi Apple iPhone 14'ü çıkarmak için ise gün sayıyor. iPhone 14 tanıtım tarihi ise belli oldu. Yine mağazaların önünde kuyruklar oluşturacak iPhone 14 bomba özellikleriyle birlikte geliyor. Peki iPhone 14 özellikleri neler, iPhone 14 fiyatı ne kadar, iPhone 14 ne zaman çıkıyor? İşte iPhone 14 ile ilgili merak edilenler...