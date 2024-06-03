iOS 18 ile iPhone'lara hangi özellikler geliyor?

WWDC 2024 etkinliğinde yapay zeka özellikleri dikkat çekecek olsa da Apple’ın iOS 18 için planladığı başka değişiklikler de var. Yeni ana ekran özelleştirme seçenekleri, tasarım değişiklikleri ve fazlasını göreceğiz. Apple’ın iOS 18 ile ilk kez kullanıcılara uygulama simgelerini ve widget’ları ana ekrana serbestçe yerleştirmesine izin verecek. Bu, iPhone kullanıcılarının mevcut sabit hizalanmış ızgaradan kurtulacağı ve araç takımlarıyla uygulama simgeleri arasında boşluklar oluşturabileceği anlamına geliyor. iPad, şu anda kullanıcıların ana ekranın herhangi bir yerine widget yerleştirmesine olanak tanıyor. iOS 18 ana ekrana gelen diğer değişiklik ise uygulama simgelerini kişiselleştirme olacak. Yeni özellik, kullanıcıların ilk kez sistem genelinde uygulama simgelerinin rengini değiştirmesine olanak tanıyacak. Örneğin; sosyal ağlar bir renk, bankacılık uygulamaları başka bir renk, oyunlar başka renk olacak şekilde düzenlenebilecek.