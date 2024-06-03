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Teknoloji-Bilişim
7
iOS 18 ile iPhone'lara hangi özellikler geliyor?

2024-06-03 23:06:51
iOS 18 ile iPhone'lara hangi özellikler geliyor?

Teknoloji devi Apple'ın büyük etkinliği WWDC24'e sayılı günler kaldı. Özellikle iOS 18 güncellemesi merak ediliyor. Peki, yeni iOS sürümüyle iPhone'lara ne gibi yenilikler gelecek.

#1
Foto - iOS 18 ile iPhone'lara hangi özellikler geliyor?

WWDC 2024 etkinliğinde yapay zeka özellikleri dikkat çekecek olsa da Apple’ın iOS 18 için planladığı başka değişiklikler de var. Yeni ana ekran özelleştirme seçenekleri, tasarım değişiklikleri ve fazlasını göreceğiz. Apple’ın iOS 18 ile ilk kez kullanıcılara uygulama simgelerini ve widget’ları ana ekrana serbestçe yerleştirmesine izin verecek. Bu, iPhone kullanıcılarının mevcut sabit hizalanmış ızgaradan kurtulacağı ve araç takımlarıyla uygulama simgeleri arasında boşluklar oluşturabileceği anlamına geliyor. iPad, şu anda kullanıcıların ana ekranın herhangi bir yerine widget yerleştirmesine olanak tanıyor. iOS 18 ana ekrana gelen diğer değişiklik ise uygulama simgelerini kişiselleştirme olacak. Yeni özellik, kullanıcıların ilk kez sistem genelinde uygulama simgelerinin rengini değiştirmesine olanak tanıyacak. Örneğin; sosyal ağlar bir renk, bankacılık uygulamaları başka bir renk, oyunlar başka renk olacak şekilde düzenlenebilecek.

#2
Foto - iOS 18 ile iPhone'lara hangi özellikler geliyor?

iOS 18 ile Denetim Merkezi’nde ufak değişiklikler de göreceğiz. Yeni tasarım, güncellenmiş müzik widget’ının yanı sıra HomeKit entegrasyonunda iyileştirmeler içecek. iOS, şu anda Denetim Merkezi’nin Ev bölümünde altı adede kadar aksesuarı rastgele seçiyor. Güncellemeyle kullanıcılara ek özelleştirme sunulacak.

#3
Foto - iOS 18 ile iPhone'lara hangi özellikler geliyor?

Apple, iOS 18 güncellemesi ile Ayarlar uygulamasının yeni sürümünü sunacak. Daha sık ihtiyaç duyulan iPhone ayarlarının üste alınması ve arama işlevinin iyileştirilmesi bekleniyor.

#4
Foto - iOS 18 ile iPhone'lara hangi özellikler geliyor?

iMessage’ı kullananları ilgilendiren yenilikler de var. Çapraz platform mesajlaşma standardı RCS desteği, yapay zeka destekli önerilen yanıtlar, emoji oluşturma, yeni Tapback simgeleri ve çeşitli efektler, iOS 18 ile Mesajlar uygulamasına geleceği söylenen yeni özellikler arasında.

#5
Foto - iOS 18 ile iPhone'lara hangi özellikler geliyor?

Apple, Haritalar uygulamasına özel rota oluşturma özelliği getiriyor. iPhone kullanıcıları artık Apple Maps tarafından önerilen rotalardan birini seçmek yerine kendi özel rotalarını oluşturabilecek. Harita şu anda varış noktasına çeşitli rota seçenekleri sunuyor ancak iOS 18 ile yolculuğun ayrıntıları üzerinde tam kontrol sunacak.

#6
Foto - iOS 18 ile iPhone'lara hangi özellikler geliyor?

Apple, iOS 18 ile iPhone’lara gelecek yeni özellikleri 10 Haziran’da TSİ 20.00’de başlayacak WWDC 2024 etkinliğinde gösterecek. Her zaman olduğu gibi Apple etkinliği YouTube, Apple sitesi, Apple TV ve Apple Developer uygulamasında yayınlanacak.

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