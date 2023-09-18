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Teknoloji-Bilişim
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iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik

2023-09-18 17:54:42
iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik

Haziran ayında Apple, iPhone için çok çeşitli yeni özellikler ve değişiklikler içeren iOS 17'yi duyurdu. Üç aydan fazla süren beta testlerinin ardından, ücretsiz yazılım güncellemesi 18 Eylül Pazartesi günü iPhone XS ve daha yeni modeller için yayınlanacak. İşte iOS 17 ile birlikte gelen 10 yeni özellik: iOS 17 ile iPhone'a gelecek 10 temel özelliği ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde gelecek ek özellikleri aşağıda listeledik. iOS 17 güncellemesi ne zaman? diye merak eden kullanıcılar için iOS 17, Türkiye saati ile 20:00’da kullanıma sunulacak. iOS 17 güncellemesi Ayarlar uygulamasından Genel → Yazılım Güncelleme bölümünden yüklenebilecek.

#1
Foto - iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik

1. StandBy modu - Apple’ın StandBy veya Beklemede Kal modu, iPhone’unuzun için şarjdayken uzaktan görüntülenmek üzere tasarlanmış, göz atılabilir bilgiler sunan yeni bir tam ekran görünümü. Özelleştirilebilir arayüz çeşitli stillerde bir saat, takvim, favori fotoğraflar, hava durumu, müzik çalma denetimleri, widget'lar ve daha fazlasını gösterecek. Canlı Etkinlikler’i tam ekranda görerek, bir maçtaki anlık skor veya yemek siparişinizin durumu gibi devam eden aktiviteler takip edilebilecek. Bu özellik, iPhone 14 Pro'nun her zaman açık ekranıyla da çalışıyor.

#2
Foto - iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik

2. Kişi Posteri - iOS 17, kullanıcıların başka bir kişinin iPhone'unda gelen bir telefon görüşmesi sırasında görünen kişiselleştirilmiş bir Kişi Posteri oluşturmasına olanak tanıyor. Poster bir fotoğraf veya Memoji içerebilir ve yazı tipi ile arka plan rengi de özelleştirilebilir. Bu özellik yerleşik Telefon uygulamasında mevcut ve üçüncü taraf arama uygulamaları için de kullanılabilir olacak.

#3
Foto - iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik

3. NameDrop - NameDrop, kullanıcıların iPhone'larını birbirine yaklaştırarak iletişim bilgilerini kolayca paylaşmalarını sağlıyor. Her iki kişi de paylaşmak istedikleri belirli telefon numaralarını veya e-posta adreslerini seçebilir ve ayrıca Kişi Posterlerini paylaşabilir. Görsel açıdan iOS 17’nin en öne çıkan özelliği diyebiliriz.

#4
Foto - iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik

4. Sesli Mesaj - Canlı Sesli Mesaj, biri sesli mesaj bırakırken ekranda gerçek zamanlı transkripsiyon olanağı sağlıyor. Kullanıcı sesli mesajın önemli olduğunu düşünüyorsa, arayan kişi mesajını bırakırken aramayı açabiliyor. Apple, operatörler tarafından spam olarak tanımlanan aramaların deşifre edilmeyeceğini ve bunun yerine anında reddedileceğini söylüyor.

#5
Foto - iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik

5. iMessage - Mesajlar uygulamasında, kullanıcılar artık satır içi yanıt göndermek için herhangi bir mesajı sağa kaydırabilecek. Bunun yanında tüm iMessage uygulamalarınız tek bir yerde toplanıyor. Yeni artı düğmesine dokunarak fotoğraf, sesli mesaj ve konum gibi en sık gönderdiğiniz şeyleri bir arada görüntülebileceksiniz. Durum Denetleme özelliği gideceğiniz yere, örneğin evinize vardığınızda arkadaşınıza veya ailenizden birine bildirim gönderecek. Ek olarak sesli mesajlar artık metne dönüştürülüyor.

#6
Foto - iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik

6. Etkileşimli Widget'lar - Etkileşimli widget'lar artık iPhone'da Ana Ekran, Kilit Ekranı ve yeni StandBy görünümünde kullanılabiliyor. Bu özellik sayesinde bir hatırlatıcıyı tamamlandı olarak işaretlemek, bir şarkıyı veya podcast'i çalmak veya duraklatmak ve Ana Ekran uygulamasındaki aksesuarları kontrol etmek mümkün olacak. İlerleyen dönemlerde üçüncü taraf uygulama widget’ları da bu desteğe kavuşacak. Apple, geliştiricilerin kaydırma, düğmeler veya animasyonlar eklemesine izin vermediği için Ana Ekran widget'ları şimdiye kadar sınırlı işlevsellik sunuyordu.

#7
Foto - iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik

7. Geliştirilmiş Otomatik Düzeltme - Apple, iOS 17'nin kelime tahmini için iPhone'da otomatik düzeltmeyi büyük ölçüde geliştirecek son teknoloji ürünü bir dil modeli içerdiğini söylüyor. Yazarken, aygıt üzerindeki makine öğrenimi, hataları her zamankinden daha yüksek doğrulukla akıllıca düzeltecek. Buna ek olarak, kullanıcılar artık yazarken satır içi metin tahmini önerileri alacak ve boşluk çubuğuna dokunarak sözcüklerin veya tam cümlelerin eklenmesine izin verecek. Otomatik düzeltme, iOS 17'de otomatik olarak düzeltilen bir kelimenin altını kısaca çizen güncellenmiş bir tasarıma sahip. Altı çizili bir kelimeye dokunulduğunda, yazılan orijinal kelime ortaya çıkıyor ve bu da değişikliği hızlı bir şekilde geri almayı kolaylaştırıyor. Sistem ayrıca zaman içinde kullanıcının yazma alışkanlıklarını öğrenecek ve bazı düzeltmelerden kaçınacak.

#8
Foto - iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik

8. Apple Haritalar - Apple Maps, iOS 17'de çevrimdışı kullanım için harita indirme özelliğiyle önemli bir Google Maps özelliğini bünyesine katıyor. Apple, kullanıcıların belirli bir harita alanını indirebileceklerini ve iPhone hücresel veya Wi-Fi ağına bağlı değilken adım adım navigasyona erişebileceklerini, tahmini varış sürelerini görüntüleyebileceklerini, yerleri bulabileceklerini ve daha fazlasını yapabileceklerini söylüyor.

#9
Foto - iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik

9. Çıkartmalar - iOS 17'deki yeni çıkartma çekmecesi, Canlı Çıkartmalar, emoji, Memoji ve iMessage çıkartma paketleri de dahil olmak üzere tüm çıkartmalara tek bir yerden erişim sağlıyor. Canlı Çıkartmalar, bir fotoğraftaki kedi ya da köpek gibi bir nesneye basılı tutarak oluşturulabiliyor.

#10
Foto - iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik

10. Hey Siri yerine Siri - Apple, iPhone, iPad, Mac, HomePod ve en yeni AirPods Pro dahil olmak üzere diğer Apple aygıtlarında Siri'yi çağırmak için kullanılan sesli komutu basitleştirdi. Kullanıcılar artık sesli asistanı etkinleştirmek için "Hey Siri" yerine sadece "Siri" diyebilecek ve tekrar "Siri" demek zorunda kalmadan art arda birden fazla komut verebilecekler.

#11
Foto - iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik

iOS 17 alacak telefonlar - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone SE 3, iPhone SE 2, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR,

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