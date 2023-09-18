iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik

7. Geliştirilmiş Otomatik Düzeltme - Apple, iOS 17'nin kelime tahmini için iPhone'da otomatik düzeltmeyi büyük ölçüde geliştirecek son teknoloji ürünü bir dil modeli içerdiğini söylüyor. Yazarken, aygıt üzerindeki makine öğrenimi, hataları her zamankinden daha yüksek doğrulukla akıllıca düzeltecek. Buna ek olarak, kullanıcılar artık yazarken satır içi metin tahmini önerileri alacak ve boşluk çubuğuna dokunarak sözcüklerin veya tam cümlelerin eklenmesine izin verecek. Otomatik düzeltme, iOS 17'de otomatik olarak düzeltilen bir kelimenin altını kısaca çizen güncellenmiş bir tasarıma sahip. Altı çizili bir kelimeye dokunulduğunda, yazılan orijinal kelime ortaya çıkıyor ve bu da değişikliği hızlı bir şekilde geri almayı kolaylaştırıyor. Sistem ayrıca zaman içinde kullanıcının yazma alışkanlıklarını öğrenecek ve bazı düzeltmelerden kaçınacak.