2023-09-18 17:54:42 iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik
Haziran ayında Apple, iPhone için çok çeşitli yeni özellikler ve değişiklikler içeren iOS 17'yi duyurdu. Üç aydan fazla süren beta testlerinin ardından, ücretsiz yazılım güncellemesi 18 Eylül Pazartesi günü iPhone XS ve daha yeni modeller için yayınlanacak. İşte iOS 17 ile birlikte gelen 10 yeni özellik: iOS 17 ile iPhone'a gelecek 10 temel özelliği ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde gelecek ek özellikleri aşağıda listeledik. iOS 17 güncellemesi ne zaman? diye merak eden kullanıcılar için iOS 17, Türkiye saati ile 20:00’da kullanıma sunulacak. iOS 17 güncellemesi Ayarlar uygulamasından Genel → Yazılım Güncelleme bölümünden yüklenebilecek.