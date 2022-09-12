2022-09-12 21:42:48 iOS 16 kullanıma sunuldu! İşte güncelleme alacak modeller
Apple, iPhone kullanıcılarının uzun zamandır beklediği iOS 16'yı yayınladı.
Apple, iPhone kullanıcılarının uzun zamandır beklediği iOS 16'yı yayınladı.
Apple, haziran ayında düzenlediği WWDC 22 etkinliğinde akıllı telefonları, tabletleri, saatleri ve bilgisayarları için geliştirdiği işletim sistemlerinin yeni sürümlerini detaylı bir şekilde gösterdi.
Geçtiğimiz hafta ise yeni iPhone, Apple Watch ve AirPods modellerini tanıttı. Bugün ise iPhone’ları için geliştirdiği yeni işletim sistemini kullanıcıları ile paylaşıyor. İşte iOS 16 özellikleri ve alacak modeller…
iOS 16, yeni kişiselleştirme özellikleri ve geliştirilen akıllı teknolojiler ile iletişim kurmanın ve paylaşmanın daha kolay olduğu bir işletim sistemi olmayı hedefliyor.
Bu sürüm ile birlikte Kilit Ekranı, Mesajlar, Odak, Fotoğraflar, Safari, Dikte, Cüzdan, Sağlık ve Fitness, Aile İçi Paylaşım, Gizlilik, Güvenlik ve Car Play gibi bir çok özellik ve uygulamada yenilikler sunuluyor.
Apple, iPhone 14 tanıtım etkinliğinde özellikle yeni Kilit Ekranı üzerinde durdu.
Burada artık fotoğraflı özelleştirme, font stillerini değiştirme ve kendi seçtiğiniz takvim etkinlikleri, tarih, saat dilimleri, alarmlar ve pil seviyesi gibi araç takımlarını birer widget olarak ekleme imkanı sunuluyor.
Buna ek olarak, birden fazla kilit ekranı oluşturarak aralarında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca bildirimler artık ekranın alt tarafında toplanacağı için de widget kullanımı için oldukça fazla alan bırakıldığını söyleyebiliriz. Hatta widgetlar ile bildirimlerin arasına canlı etkinlik takibi gibi anlık gösterime izin veren panelleri de açabilirsiniz.
Odak özelliği sayesinde kendi belirleyeceğiniz uygulamaları ve kişileri sessize alabilir, bildirim almamayı seçebilir, veya yalnızca onların sesini açabilirsiniz. Üstelik bunu yeni Kilit Ekranı ile entegre edebilirsiniz. Örneğin işe gittiğiniz zaman yeni bir Kilit Ekranına geçebilir ve arkadaşlarınızdan gelen çağrıları otomatik olarak sessize alabilirsiniz. Benzer bir şekilde eve geldiğinizde aynısını mailler veya grup mesajları için uygulayabilirsiniz.
Mesajlar uygulamasında ise birçok kişinin keşke WhatsApp ve Telegram’a da gelse diyeceği bir yenilik var. Artık kısa süre önce gönderdiğiniz bir mesajı düzenleyebiliyor veya tamamen geri alabiliyorsunuz. Buna ek olarak, o anda yanıt veremediğiniz ve daha sonra bakmak istediğiniz mesajları okunmadı olarak işaretleyebiliyorsunuz.
Fakat Mesajlar uygulamasındaki yenilikler bu kadar değil. Artık Instagram’a gelen yeni özelliğe benzer bir şekilde uygulama içerisinde arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak video izleyebiliyorsunuz. Tabii bu sırada içerik hakkında konuşmaya devam edebilirsiniz. Ek olarak notları, sunumları, anımsatıcıları ve Safari Sekme Grupları’nı da paylaşabilirsiniz.
Safari Sekme Grupları’nı ise yalnızca Mesajlar aracılığıyla değil, doğrudan Safari üzerinden de paylaşabilirsiniz. Hatta bir FaceTime görüşmesi başlatarak göndermiş olduğunuz sekmeleri birlikte inceleyebilirsiniz.
Akıllı Özellikler arasında ise fotoğraf içerisinde belirlediğiniz cismi, kişiyi veya hayvanı arka plandan kolayca ayırabiliyorsunuz. Bu sayede bir fotoğraf karesinden köpeğinizi bir png olarak alabilir ya da çıkartma halinde paylaşabilirsiniz. Tabii bu özellik ile görsel düzenleme seçeneklerinin de geliştirildiğini belirtelim.
Dikte özelliğinde ise Apple kullanıcıların isteklerine kulak vererek klavye ile giriş yapmayı aktif hale getirdi. Yani artık sesinizle metin yazarken bir yandan da dokunarak bir kelimeyi değiştirebilir, ekleme yapabilir veya ses ile yazmak istediğiniz alanı tekrar belirleyebilirsiniz.
Harita uygulamasında çok duraklı rota oluşturma dışında bir yenilik yok. Öte yandan Cüzdan üzerinden artık anahtarlarınızı Mesajlar, Mail ve WhatsApp gibi 3. taraf uygulamalar aracılığıyla güvenli bir şekilde paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca oluşturduğunuz bu anahtarların nerede ve ne zaman kullanacağına da yine siz karar veriyorsunuz.
-iOS 16 alacak iPhone modelleri : iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max iPhone Xr, iPhone Xs, iPhone Xs Max iPhone X iPhone 8, iPhone 8 Plus iPhone SE, iPhone SE (2022) iOS 16 güncellemesinin boyutu: Yüklemiş olduğumuz iOS 16 güncellemesinin boyutu 5.02 GB olarak gözüküyor. Dolayısıyla olası bir aksama yaşamamak için kurulum öncesinde cihazınızda yeterli alan bulunduğundan emin olmanızı tavsiye ediyoruz.
Güncellemenin açıklamasında ise şunlar belirtiliyor: -Kilitli Ekran- Yeniden tasarlanan Kilitli Ekran favori fotoğraflarınızı göstererek, font stillerini özelleştirerek, araç takımlarını görüntüleyerek ve daha fazlası ile Kilitli Ekran’ınızı kişiselleştirmenin yeni yollarını sunar Birden fazla Kilitli Ekran yaratabilir ve aralarında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz. Kilitli Ekran galerisi, Kilitli Ekran’ınız için kişiselleştirilmiş önerilerin yanı sıra Apple tarafından hazırlanmış koleksiyonlar sunar. Kilitli Ekran’ınızdaki tarih ve saat görünümünü özelleştirmek için font ve renk seçenekleri Kilitli Ekran’daki araç takımları hava durumu, pil düzeyi, yaklaşan takvim etkinlikleri gibi bilgileri ve daha fazlasını tek bir yerde gösterir. Yeni bir efekt, fotoğraftaki nesneyi saatin önüne getirir (iPhone XS ve daha yenisi). Fotoğraf stilleri Kilitli Ekran’daki fotoğrafların renk filtresini, renk tonlarını ve font stilini birbirine uyumlu hale gelecek şekilde değiştirir. Bildirimler, Kilitli Ekran’ınızın altında görünür ve genişletilmiş liste, grup ve sayı olarak görüntülenebilir.
-Odak- Kilitli Ekran bağlantısı, Kilitli Ekran’ınızı bir odağa bağlar böylece ilgili Kilitli Ekran’a geçerek bir odağı etkinleştirebilirsiniz. Odak filtreleri; Takvim, Mail, Mesajlar, Safari ve üçüncü parti uygulamaları gibi uygulamalarda dikkat dağıtıcı içerikleri gizler. Sadeleştirilmiş ayarlama adımları, ayarladığınız Odak’la ilgili uygulamaları ve araç takımlarını içeren kişiselleştirilmiş Kilitli Ekran ve Ana ekran önerileri ile Odak’ı daha kolay ve hızlı kullanmaya başlamanızı sağlar -Mesajlar- Bir mesajı gönderdikten sonra 15 dakika içinde düzenleyebilirsiniz ve alıcılar düzenlemelerin bir kaydını görebilir. Göndermeyi geri alma, mesajı gönderdikten sonra 2 dakika içinde geri almanızı sağlar. Okunmadı olarak işaretleme bir yazışmanın anımsanmasını kolaylaştırır.
Mesajlar’daki SharePlay özelliği, arkadaşlarınızla mesajlaşırken aynı zamanda onlarla film izleme, müzik dinleme, oyun oynama gibi etkinliklerin keyfini çıkarmanıza izin verir. Ortak çalışma, başkalarını Mesajlar aracılığıyla bir dosya üzerinde ortak çalışmaya davet etmenizi ve biri paylaşılan projede düzenleme yaptığında güncellemeleri almanızı sağlar. -Mail- İyileştirilmiş arama daha doğru ve tam sonuçlar verir ve siz yazmaya başlar başlamaz öneriler sunar Göndermeyi geri alma, gönderme düğmesine bastıktan sonra 10 saniye içinde bir iletiyi göndermekten vazgeçmenize izin verir. E-postaları belirli bir günde ve saatte göndermek için zamanlanmış gönderme Anımsatma özelliği, bir e-posta hakkında anımsatılmak için tarih ve saat belirlemenize izin verir. -Safari ve Geçiş Anahtarları- Paylaşılan Sekme Grupları, bir sekme grubunu başkalarıyla paylaşmanızı ve birlikte çalışırken güncellemeleri anında görebilmenizi sağlar. Sekme Grubu başlangıç sayfaları her Sekme Grubu için farklı arka plan görüntüleri ve favorileriyle özelleştirilebilir. Sekme Grupları’ndaki iğnelenmiş sekmeler her Sekme Grubu’nda en çok gidilen web sitesini iğnelemenizi sağlar. Safari web sayfası çeviri özelliği Türkçe, Tayca, Vietnamca, Lehçe, Endonezce ve Felemenkçe web sayfaları için dil desteği ekler. Geçiş anahtarları, parolalar yerine daha kolay ve güvenli giriş yapma yöntemi sunar. Geçiş anahtarlarını iCloud Anahtar Zinciri aracılığıyla eşzamanlama, geçiş anahtarlarınızın uçtan uca şifreli tutulmasını ve tüm Apple aygıtlarınızda kullanılabilmesini sağlar.
-Görsel Araştır- Nesneyi arka plandan kaldırma özelliği bir görüntüdeki nesneyi ayırarak onu Mail ve Mesajlar gibi uygulamalara kopyalayıp yapıştırabilmenizi sağlar (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi) -Siri- Kolay Kestirmeler ayarlaması, uygulamaları indirir indirmez hiçbir ön ayar yapmadan kestirmeyi Siri’yle çalıştırmanızı sağlar (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi). Yeni bir ayar, göndermeden önce Siri tarafından onayınız istenmeden mesaj göndermenizi sağlar. -Dikte- Yepyeni Dikte deneyimi metin yazma ve düzenleme için sesinizi ve klavyeyi birlikte kullanmanızı destekler (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi). -Harita- Çok duraklı rotalar, Harita’da güzergâhınız üzerinde on beşe kadar durak eklemenizi destekler. Harita’daki toplu taşıma kartları, onları Cüzdan’a eklediğinizde Harita’dan çıkmadan düşük bakiyeleri görmenizi ve kartınızı doldurmanızı sağlar. Toplu taşıma ücretleri San Francisco Körfez Bölgesi’nde, Londra’da, New York’ta ve San Diego’da yolculuğunuzun ne kadar tutacağını gösterir. -Ev- Yeniden tasarlanan Ev uygulaması akıllı ev aksesuarlarınız arasında dolaşmayı, onları düzenlemeyi, görüntülemeyi ve denetlemeyi kolaylaştırır. Ev sekmesi, tam bir ev görünümü için artık tüm aksesuarlarınızı, odalarınızı ve ortamlarınızı tek bir sekme altında birleştirerek evinizin tamamını bir bakışta görmenizi sağlar. Işık, klima, güvenlik, su, hoparlör ve TV kategorileri, odalara göre organize edilmiş ilgili tüm aksesuarlara hızla erişmenizi sağlar ve daha ayrıntılı durum bilgisi görüntüler. Yeni kamera görünümü, Ev sekmesinde önde ve ortada en fazla dört kamerayı gösterir. Ekranı kaydırarak evinizdeki diğer kamera görünümlerine de bakın. Yeniden tasarlanan aksesuar kutuları, kategorilerine göre rengiyle eşleşen ve görsel olarak daha tanınabilir simgeler ve daha hassas aksesuar denetimleri için yeni davranışlar sunar. -Sağlık- İlaçlar özelliği; ilaçlarınızı, vitaminlerinizi ve takviyelerinizi liste, özel plan ve anımsatıcı yaratarak ve zaman içerisindeki kayıtlarınızı görüntüleyerek takip etmenize ve yönetmenize yardımcı olur. Döngü sapma bildirimleri kaydettiğiniz âdet döngüleriniz seyrek âdet, düzensiz âdet, uzun süreli âdet veya sürekli lekelenme gösterdiğinde sizi uyarır.
Sağlık Paylaşma davetleri, sevdiklerinizin sağlık verilerini sizinle kolay ve güvenli bir şekilde paylaşmalarına izin verir. Sağlık Paylaşma anımsatıcıları, sevdiklerinizle paylaştığınız sağlık verileri ile ilgili şeffaflık ve denetim verir.
-Aile Paylaşımı- İyileştirilmiş çocuk hesabı ayarlaması, yaşa uygun ortam sınırlamalarını da içeren doğru ebeveyn denetimleri ile çocuk hesaplarının yaratılmasını kolaylaştırır. Çocuk için aygıt ayarlama, çocuğunuz için seçtiğiniz ebeveyn denetimlerine sahip yeni bir iOS veya iPadOS aygıtını kolayca ayarlamanız için Hızlı Başlangıç’ı kullanmanızı sağlar.
Mesajlar’da Ekran Süresi istekleri, çocuğunuzun isteklerini onaylamanızı ya da reddetmenizi kolaylaştırır. Aile Denetim Listesi çocuğunuzun ebeveyn denetim ayarlarını güncelleme, konum paylaşımını açma veya iCloud+ aboneliğinizi herkesle paylaşabileceğinizi anımsatma gibi ipuçları ve öneriler sunar.
-Güvenlik Denetimi- Ayarlar’da yeni bir bölüm olan Güvenlik Denetimi, aile içinde veya partnerleri tarafından şiddet görmeleri durumunda kişilerin başkalarına verdikleri erişimi hızlıca sıfırlamasına yardım eder. Acil sıfırlama; Bul aracılığıyla konum paylaşımının etkisizleştirilmesi, uygulamalarda gizlilik izinlerinin sıfırlanması ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm kişiler ve uygulamalar arasında erişimin sıfırlanması için hızlıca harekete geçmenize izin verir. Paylaşımı ve erişimi yönetme, hangi uygulamaların ve kişilerin bilgilerinize erişebileceğini gözden geçirmenize ve özelleştirmenize yardımcı olur.
-Erişilebilirlik- Büyüteç’teki kapı algılama; kapının yerini bulur, çevresindeki işaretleri ve sembolleri okur ve kapının nasıl açılacağı ile ilgili yönergeler verir (iPhone 12 Pro ve iPhone 13 Pro). Apple Watch yansıtma, Apple Watch’un tamamen iPhone’dan denetlenmesini sağlar ve Apple Watch’unuzdan en iyi şekilde yararlanmak için iPhone’daki Anahtarla Denetim’in, Sesle Denetim’in veya diğer yardımcı özelliklerin kullanılmasını destekler.
Arkadaşlar kumandası, birden fazla oyun kumandasını bir kumandada birleştirerek bilişsel güçlükleri olan kullanıcıların oyun oynarken bakıcılarından veya arkadaşlarından destek almasına yardımcı olur. VoiceOver artık Bengalce (Hindistan), Bulgarca, Katalanca, Ukraynaca ve Vietnamca da dahil 20’den fazla yeni dilde kullanılabilir.
Bu sürüm başka özellikler ve iyileştirmeler de içerir: Fitness uygulaması, günlük Hareket hedefinize ulaşmak için harcadığınız tahmini kalori miktarını belirlemek için iPhone’un hareket sensörünü kullanarak Apple Watch’unuz olmasa bile fitness hedeflerinizi takip edip bu hedeflere ulaşmanızı sağlar -AirPods Pro (2. nesil) desteği- Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses; AirPods (3. nesil), AirPods Pro (1. ve 2. nesil), AirPods Max ile daha hassas ve sarmalayan dinleme deneyimi sunan Uzamsal Ses için bir kişisel profil yaratmak amacıyla iPhone’da TrueDepth kamerayı kullanır.
FaceTime’daki Handoff FaceTime aramalarını iPhone’unuzdan iPad’inize veya Mac’inize ya da iPad’inizden veya Mac’inizden iPhone’unuza sorunsuz bir şekilde taşımanıza izin verir. Memoji güncellemeleri daha fazla çıkartma pozları, saç stilleri, şapka ve başlıklar, burunlar ve dudak renkleri içerir. Hızlı Not iPhone’unuzda herhangi bir uygulamada not almak, içerik yaratmak ve içeriği kolayca bulmak amacıyla bağlantı eklemek için destek ekler. Fotoğraflar’daki yineleme algılaması, yinelenen fotoğrafları belirleyip arşivinizi hızlıca temizlemenizi sağlar. Kamera’da portre fotoğraflarda ön plan bulanıklığı, daha gerçekçi alan derinliği efektinin görünüşü için ön plandaki nesneleri bulanıklaştırır (iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max) Anımsatıcılar’daki iğnelenmiş listeler favori listelerinizde hızlıca dolaşmanıza yardımcı olur. Ana ekranda arama, Spotlight’ın Ana ekranın alt kısmından doğrudan erişebilmesini sağlayarak uygulamaların açılmasını, kişilerin bulunmasını veya bilgilerin internetten bulunmasını kolaylaştırır. Mesaj gönderirken onaylama adımını atlamak için CarPlay’de mesajları otomatik olarak gönderin. Hızlı Güvenlik Yanıtı, standart yazılım güncellemeleri arasında otomatik olarak uygulanabildikleri için önemli güvenlik iyileştirmelerini aygıtınıza daha da hızlı indirir.
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