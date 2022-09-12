iOS 16 kullanıma sunuldu! İşte güncelleme alacak modeller

-Görsel Araştır- Nesneyi arka plandan kaldırma özelliği bir görüntüdeki nesneyi ayırarak onu Mail ve Mesajlar gibi uygulamalara kopyalayıp yapıştırabilmenizi sağlar (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi) -Siri- Kolay Kestirmeler ayarlaması, uygulamaları indirir indirmez hiçbir ön ayar yapmadan kestirmeyi Siri’yle çalıştırmanızı sağlar (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi). Yeni bir ayar, göndermeden önce Siri tarafından onayınız istenmeden mesaj göndermenizi sağlar. -Dikte- Yepyeni Dikte deneyimi metin yazma ve düzenleme için sesinizi ve klavyeyi birlikte kullanmanızı destekler (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve daha yenisi). -Harita- Çok duraklı rotalar, Harita’da güzergâhınız üzerinde on beşe kadar durak eklemenizi destekler. Harita’daki toplu taşıma kartları, onları Cüzdan’a eklediğinizde Harita’dan çıkmadan düşük bakiyeleri görmenizi ve kartınızı doldurmanızı sağlar. Toplu taşıma ücretleri San Francisco Körfez Bölgesi’nde, Londra’da, New York’ta ve San Diego’da yolculuğunuzun ne kadar tutacağını gösterir. -Ev- Yeniden tasarlanan Ev uygulaması akıllı ev aksesuarlarınız arasında dolaşmayı, onları düzenlemeyi, görüntülemeyi ve denetlemeyi kolaylaştırır. Ev sekmesi, tam bir ev görünümü için artık tüm aksesuarlarınızı, odalarınızı ve ortamlarınızı tek bir sekme altında birleştirerek evinizin tamamını bir bakışta görmenizi sağlar. Işık, klima, güvenlik, su, hoparlör ve TV kategorileri, odalara göre organize edilmiş ilgili tüm aksesuarlara hızla erişmenizi sağlar ve daha ayrıntılı durum bilgisi görüntüler. Yeni kamera görünümü, Ev sekmesinde önde ve ortada en fazla dört kamerayı gösterir. Ekranı kaydırarak evinizdeki diğer kamera görünümlerine de bakın. Yeniden tasarlanan aksesuar kutuları, kategorilerine göre rengiyle eşleşen ve görsel olarak daha tanınabilir simgeler ve daha hassas aksesuar denetimleri için yeni davranışlar sunar. -Sağlık- İlaçlar özelliği; ilaçlarınızı, vitaminlerinizi ve takviyelerinizi liste, özel plan ve anımsatıcı yaratarak ve zaman içerisindeki kayıtlarınızı görüntüleyerek takip etmenize ve yönetmenize yardımcı olur. Döngü sapma bildirimleri kaydettiğiniz âdet döngüleriniz seyrek âdet, düzensiz âdet, uzun süreli âdet veya sürekli lekelenme gösterdiğinde sizi uyarır.