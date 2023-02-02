2023-02-02 03:24:04 IONIQ 6’nın menzili şaşırtıyor
Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai'nin elektrikli otomobili IONIQ 6 menziliyle şirketin kendisini bile şaşırttı.
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Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai'nin elektrikli otomobili IONIQ 6 menziliyle şirketin kendisini bile şaşırttı.
Hyundai, yeni IONIQ 6 modeli için EPA tarafından hesaplanan yeni menzil ve enerji tüketimi oranlarını paylaştı.
Elektrikli otomobiller hayatımıza her geçen gün daha fazla dahil oluyor. Şirketler yavaş yavaş model gamlarında daha fazla elektrikli model yer vermeye başladı. Bu markalardan bir tanesi de Hyundai. IONIQ adı altında yeni elektrikli modellerini ortaya koyan şirket, ortaya koyduğu menzillerle de dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.
Hyundai, yeni IONIQ 6 modeli için EPA tarafından hesaplanan yeni menzil ve enerji tüketimi oranlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre elektrikli model 581 kilometre menzile sahip.
Diğer yandan modelin enerji tüketim değeri ise 150 Wh/km olarak belirtiliyor. Bu rakamlar önceden tahmin edilen 547 kilometre olarak tahmin edilen menzilin bile üzerinde bir verimlilik sunuyor.
Hyundai, IONIQ 6 modelini farklı versiyonlarla sunuyor. Buna göre elektrikli otomobil, dört tekerlekten çekiş veya arkadan itişli versiyonlar dahil olmak üzere sunulan farklı özellikler ile değişen menziller sunuyor.
Modelin en verimli versiyonu, 18 inçlik daha küçük jantlara, arkadan itişe ve düşük ağırlık için daha basit standart donanıma sahip.
Aracın dört tekerden çekişli versiyonu ise ön bölüme eklenen ekstra elektrik motorunun getirdiği fazladan ağırlık ile yüzde 12’lik bir menzil düşüşü yaşıyor. Üst versiyonlarda ise eklenen donanım ve daha büyük jantlarla birlikte menzil 434 kilometreye kadar düşüyor. Ancak bu rakamların bile etkileyici olduğunu belirtelim.
IONIQ 6 SE RWD Long Range (18 inç jant): 581 kilometre menzil – 150 Wh/km tüketim IONIQ 6 SE AWD Long Range (18 inç jant): 508 kilometre menzil – 173 Wh/km tüketim IONIQ 6 SEL RWD (20 inç jant) : 491 kilometre – 179 Wh/km tüketim IONIQ 6 SEL AWD (20 inç jant): 434 kilometre – 203 Wh/km tüketim IONIQ 6 Limited RWD (20 inç jant): 491 kilometre – 179 Wh/km tüketim IONIQ 6 Limited AWD (20 inç jant): 434 kilometre – 203 Wh/km tüketim
Hyundai IONIQ 6 sahip olduğu bu değerler ile piyasadaki en verimli elektrikli modeller arasında. Güney Koreli modelin elektrikli modeli sunduğu verimlilik değeri ile şu anda Lucid Air modellerini yakalamış durumda. Elektrikli otomobilin 0.22 cd’lik sürtünme katsayısı da bu verimlilikte oldukça büyük önem taşıyor.
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