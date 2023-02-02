  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
10
IONIQ 6’nın menzili şaşırtıyor

2023-02-02 03:24:04
IONIQ 6’nın menzili şaşırtıyor

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai'nin elektrikli otomobili IONIQ 6 menziliyle şirketin kendisini bile şaşırttı.

#1
Foto - IONIQ 6’nın menzili şaşırtıyor

Hyundai, yeni IONIQ 6 modeli için EPA tarafından hesaplanan yeni menzil ve enerji tüketimi oranlarını paylaştı.

#2
Foto - IONIQ 6’nın menzili şaşırtıyor

Elektrikli otomobiller hayatımıza her geçen gün daha fazla dahil oluyor. Şirketler yavaş yavaş model gamlarında daha fazla elektrikli model yer vermeye başladı. Bu markalardan bir tanesi de Hyundai. IONIQ adı altında yeni elektrikli modellerini ortaya koyan şirket, ortaya koyduğu menzillerle de dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

#3
Foto - IONIQ 6’nın menzili şaşırtıyor

Hyundai, yeni IONIQ 6 modeli için EPA tarafından hesaplanan yeni menzil ve enerji tüketimi oranlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre elektrikli model 581 kilometre menzile sahip.

#4
Foto - IONIQ 6’nın menzili şaşırtıyor

Diğer yandan modelin enerji tüketim değeri ise 150 Wh/km olarak belirtiliyor. Bu rakamlar önceden tahmin edilen 547 kilometre olarak tahmin edilen menzilin bile üzerinde bir verimlilik sunuyor.

#5
Foto - IONIQ 6’nın menzili şaşırtıyor

Hyundai, IONIQ 6 modelini farklı versiyonlarla sunuyor. Buna göre elektrikli otomobil, dört tekerlekten çekiş veya arkadan itişli versiyonlar dahil olmak üzere sunulan farklı özellikler ile değişen menziller sunuyor.

#6
Foto - IONIQ 6’nın menzili şaşırtıyor

Modelin en verimli versiyonu, 18 inçlik daha küçük jantlara, arkadan itişe ve düşük ağırlık için daha basit standart donanıma sahip.

#7
Foto - IONIQ 6’nın menzili şaşırtıyor

Aracın dört tekerden çekişli versiyonu ise ön bölüme eklenen ekstra elektrik motorunun getirdiği fazladan ağırlık ile yüzde 12’lik bir menzil düşüşü yaşıyor. Üst versiyonlarda ise eklenen donanım ve daha büyük jantlarla birlikte menzil 434 kilometreye kadar düşüyor. Ancak bu rakamların bile etkileyici olduğunu belirtelim.

#8
Foto - IONIQ 6’nın menzili şaşırtıyor

IONIQ 6 SE RWD Long Range (18 inç jant): 581 kilometre menzil – 150 Wh/km tüketim IONIQ 6 SE AWD Long Range (18 inç jant): 508 kilometre menzil – 173 Wh/km tüketim IONIQ 6 SEL RWD (20 inç jant) : 491 kilometre – 179 Wh/km tüketim IONIQ 6 SEL AWD (20 inç jant): 434 kilometre – 203 Wh/km tüketim IONIQ 6 Limited RWD (20 inç jant): 491 kilometre – 179 Wh/km tüketim IONIQ 6 Limited AWD (20 inç jant): 434 kilometre – 203 Wh/km tüketim

#9
Foto - IONIQ 6’nın menzili şaşırtıyor

Hyundai IONIQ 6 sahip olduğu bu değerler ile piyasadaki en verimli elektrikli modeller arasında. Güney Koreli modelin elektrikli modeli sunduğu verimlilik değeri ile şu anda Lucid Air modellerini yakalamış durumda. Elektrikli otomobilin 0.22 cd’lik sürtünme katsayısı da bu verimlilikte oldukça büyük önem taşıyor.

Şehirde kar yağışı barajlar için umut verdi
Aktüel

Şehirde kar yağışı barajlar için umut verdi

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Nilüfer ve Doğancı barajlarında, su seviyesinin kar yağışıyla artması bekleniyor. ..
Dolar'a karşı dev birlik!
Ekonomi

Dolar'a karşı dev birlik!

Doların küresel hegemonyasına karşı devletlerin alternatif üretme ve kendi paralarını kullanma süreci devam ediyor. Rusya’nın girişimleriyle..
Fener Rum Patriği Bartholomeos'dan Rasmus Paludan çıkışı!
Gündem

Fener Rum Patriği Bartholomeos'dan Rasmus Paludan çıkışı!

Fener Rum Patriği Bartholomeos'dan yüce Kur'an'a yönelik hadsiz saldırılara ilişkin bir kınama mesajı geldi.
Rus gazeteci Batı'nın kirli planını açıkladı: Erdoğan'ı devirmek istiyorlar
Gündem

Rus gazeteci Batı'nın kirli planını açıkladı: Erdoğan'ı devirmek istiyorlar

Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik provokasyonların hedefini açıklayan Rus gazeteci Vladimir Kornilov, Batı'nın seçim sürecine..
Yunan casus açıkladı: Hükümeti Türkiye hakkında uzun yıllar boyunca uyardık
Gündem

Yunan casus açıkladı: Hükümeti Türkiye hakkında uzun yıllar boyunca uyardık

Yunan Casus Savvas Kalenderidis, Yunan hükümetini Türk savunma sanayisi konusunda uzun yıllar boyunca uyardıklarını ancak ciddiye alınmadıkl..
Yunan generalden çok konuşulacak itiraf: Türkiye bizi tüm dünyaya rezil etti
Gündem

Yunan generalden çok konuşulacak itiraf: Türkiye bizi tüm dünyaya rezil etti

Yunan General Paragioudakis, Türkiye'nin Kardak Krizi'nde Yunanistan'ı tüm dünyaya rezil ettiğini söyledi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23