IONIQ 6’nın menzili şaşırtıyor

Aracın dört tekerden çekişli versiyonu ise ön bölüme eklenen ekstra elektrik motorunun getirdiği fazladan ağırlık ile yüzde 12’lik bir menzil düşüşü yaşıyor. Üst versiyonlarda ise eklenen donanım ve daha büyük jantlarla birlikte menzil 434 kilometreye kadar düşüyor. Ancak bu rakamların bile etkileyici olduğunu belirtelim.