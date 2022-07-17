İnternet alışverişinde stok yok denilip siparişi iptal edilenler dikkat!

BAŞKA SATICIDA BULSA BİLE ZARAR KARŞILANMAK ZORUNDA -Son 8 aydır kendilerine bu konuyla ilgili çok fazla şikayet geldiğini söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Enflasyon yükseldi ve online satış yapanlar ‘siparişi karşılayamıyoruz, ürün bitti’ diye vatandaşı oyalayarak ürünleri yüksek fiyattan satmaya başladı. Bu açgözlülüğe karşı tüketiciler Tüketici Kanunu ile korunuyor. Ben de bu konu özelinde kanunu didik didik inceledim ve Mesafeli Sözleşmeler bölümünde ‘Malın stokta bulunmaması iptal edilmesi için geçerli değildir’ maddesini fark ettim” dedi. -Bu iptallerin özellikle elektronikte olduğunu dile getiren Ağaoğlu, şöyle konuştu: “Satıcılar ancak olağanüstü koşullarda bir ürünü teslim edemeyeceğini belirtebilir. Yani örneğin deposunda yangın çıktı ya da su bastı vs. Ama bunun dışında satıcı ürünün stoklarını temin etmek ya da öncesinden bu durumun farkında olmak zorunda. Bu kural o kadar önemli ki satıcı ‘stokta yok’ dediği malı tekrar satışa koymasa da tüketici aynı ürünü piyasada bulursa, o satıcı yine oluşan zararı karşılamak zorunda. Ayrıca benzer durumla karşılaşanlar, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl içinde haklarını arayabilir.”