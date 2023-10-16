Intel'den yapay zeka bombası

Intel Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Roger Chandler, şunları söyledi: “Performans hibrit mimarimizin tanıtılmasından bu yana Intel, masaüstü performans için çıtayı sürekli olarak yükseltiyor. Intel Core 14. Nesil işlemcilerimizle, neden tutkunların en iyi masaüstü deneyimi için Intel’e döndüğünü bir kez daha gösteriyoruz”