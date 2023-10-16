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Teknoloji-Bilişim
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Intel'den yapay zeka bombası

2023-10-16 20:16:09
Intel'den yapay zeka bombası

Intel, bugün düzenlediği etkinlikte yapay zeka destekli yeni işlemci ailesini duyurdu.

#1
Foto - Intel'den yapay zeka bombası

Intel, bugün yeni Intel Core 14. Nesil masaüstü işlemci ailesini duyurdu. Serinin öncüsü olarak da etkinliği Core i9-14900K işlemcisi üzerinden götürdü. Dikkatleri çeken bir diğer yenilik ise ısınma problemi olmadan ve overclock yapmaya gerek kalmadan 6 GHz hızında çalışabilen yeni yongalar oldu. İşte detaylar…

#2
Foto - Intel'den yapay zeka bombası

14. nesil Intel Core serisi işlemciler, bir adımda 6 GHz hıza çıkabiliyor! Yeni Intel Core i9-14900K, kutudan çıktığında 24 çekirdek ve 32 iş parçacığı ile zorlanmadan 6 GHz’ye kadar çıkabilen frekans hızıyla geliyor. Ayrıca Intel Core i7-14700K, önceki nesil ile karşılaştırıldığında, eklenen 4 yeni verimli çekirdeği sayesinde toplamda 20 çekirdek ve 28 iş parçacığı ile geliyor.

#3
Foto - Intel'den yapay zeka bombası

Ayrıca, Intel’in Extreme Tuning Utility (XTU) artık yeni AI Destek özelliğine sahip. Bu da kilitsiz (overclock destekli) Intel Core 14. Nesil masaüstü işlemcileri için tek tıklamada ulaşabilecekleri yapay zeka destekli hız aşırtmanın kapılarını aralıyor.

#4
Foto - Intel'den yapay zeka bombası

Intel Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Roger Chandler, şunları söyledi: “Performans hibrit mimarimizin tanıtılmasından bu yana Intel, masaüstü performans için çıtayı sürekli olarak yükseltiyor. Intel Core 14. Nesil işlemcilerimizle, neden tutkunların en iyi masaüstü deneyimi için Intel’e döndüğünü bir kez daha gösteriyoruz”

#5
Foto - Intel'den yapay zeka bombası

Oyun ve içerik oluşturma süreçlerinde artık CPU’nun rolü hiç olmadığı kadar önemli. Intel Core 14. Nesil masaüstü işlemcileri de şirketin gelişmiş performans hibrit mimarisi tarafından destekleniyor. Bu sayede ihtiyacınız olan tüm işlem gücünü sonuna kadar hizmetinize sunuyor.

#6
Foto - Intel'den yapay zeka bombası

Etkinliğin yıldızı olan Intel Core i9-14900K, yukarıda da bahsettiğimiz gibi kutudan çıktığı haliyle 6 GHz hızında çalışıyor. Nispeten daha erişilebilir seviyede olan i7-14700K’deki yüzde 25’e tekabül eden çekirdek sayısındaki artış ise çipin çoklu çekirdek performansı gerektiren işlemlerde aradan sıyrılmasını sağlıyor.

#7
Foto - Intel'den yapay zeka bombası

Genel olarak baktığımızda ise artan çekirdek sayıları ve yükselen frekans değerleri sayesinde 14. nesil Intel işlemcileri oyunlarda ortalama yüzde 23’lük bir artış sunuyor. Tabii Intel Uygulama Optimizasyonu (APO) gibi yeni oyun odaklı özelliklerin de bu serinin öne çıkmasında büyük etken olduğunu belirtelim.

#8
Foto - Intel'den yapay zeka bombası

Son olarak, 14. nesil ile Wi-Fi 6/6E ve Bluetooth 5.3 desteği standart olarak sunuluyor.

#9
Foto - Intel'den yapay zeka bombası

Ayrıca Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 kablosuz teknolojilerini de destekliyor. Ek olarak yalnızca Thunderbolt 4 değil, tam 80 Gbps’ye kadar çift yönlü bant genişliği sunan Thunderbolt 5 bağlantısını da destekliyor.

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