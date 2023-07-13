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Teknoloji-Bilişim
9
Intel bu sefer kendini aştı

2023-07-13 22:02:46
Intel bu sefer kendini aştı

Bugün ortaya çıkan raporlara göre yeni Intel Core i5-14600K işlemcisi 8P+8E şeklinde 16 çekirdekli olacak.

#1
Foto - Intel bu sefer kendini aştı

Teknoloji dünyasında her gün bizleri şaşırtacak bir haberle karşılaşıyoruz. Bugünün bombası da Intel’den geldi. Şirketin, 14. nesil Raptor Lake Refresh ailesinde agrasif bir şekilde çekirdek sayısında büyümeye gideceği ortaya çıktı. En çok satan serinin halefi Intel Core i5-14600K, tam 16 çekirdeğe sahip olacak.

#2
Foto - Intel bu sefer kendini aştı

Bugün ortaya çıkan bir rapora göre Intel, 14. nesil Core “Raptor Lake Refresh” serisinde 13. nesli toza toprağa gömecek bir adım atacak. Bu yeni işlemcilerin IPC’si artmadığı için, belirli fiyat noktalarında daha fazla değer sunmayı hedefliyor.

#3
Foto - Intel bu sefer kendini aştı

Geçtiğimiz dönemde 14. Nesil Core i7 serisinin, örneğin i7-14700K’nın, 8P+12E çekirdek yapılandırmasıyla 20 çekirdekle geleceği sızdırıldı. Şimdi ortaya çıkan bilgilere göre de Intel Core i5-14600K, 8 adet “Raptor Cove” performans çekirdeği ve 8 adet “Gracemont” verimlilik çekirdeği olacak şekilde 8P+8E düzeninde 16 çekirdekle gelecek.

#4
Foto - Intel bu sefer kendini aştı

Kağıt üstünde baktığımız zaman İ5-14600K, her anlamda mevcut Core i7-13700K ile aynı gözüküyor. Tabii çekirdek sayısındaki azalma ve biraz daha düşük maksimum boost hızı gibi yönlerden ayrılıyor ve uygun fiyatıyla aynı aile içerisinde abilerine bile oldukça güçlü bir rakip oluyor.

#5
Foto - Intel bu sefer kendini aştı

Tabii bu çipte 16 çekirdek olması tüm serinin aynı şekilde olacağı anlamına gelmiyor. Hatta büyük ihtimalle yalnızca bu işlemciye özel bir durum olacak.

#6
Foto - Intel bu sefer kendini aştı

Tıpkı AMD ilk Ryzen serisini çıkardığında Ryzen 5 1600X işlemcisinde 8 çekirdekli Ryzen 7 1700’ün 6 çekirdeğine yer vermesi gibi bir durum söz konusu. Bu duruma kısılmış i7 performansı sunacak şeklinde değil de bugüne kadar çıkan en güçlü i5 olacak gözüyle bakmak gerekiyor.

#7
Foto - Intel bu sefer kendini aştı

Serinin diğer i5 modellerinde ise bizleri 6P+8E şeklinde 14 çekirdekli bir yapılanma bizleri bekliyor. Burada yalnızca çekirdek sayısı ve türünden değil, aynı zamanda ön bellekten de kısılacağını belirtelim. Fakat bu kıyaslamalarımız 14. nesil içerisinde geçerli. Zira 13. nesilden her anlamda daha üstün çipler bizleri bekliyor.

#8
Foto - Intel bu sefer kendini aştı

Core i3 serisi ise sonunda özellikle oyuncuların ihtiyaç duyduğu çekirdek artışını getirecek. 6 çekirdek/12 iş parçacığı şeklinde gelecek çiplerde tüm çekirdekler performans odaklı olacak. Yani verimlilik için ek bir birim bulunmayacak. Bu da giriş seviyesi i5’lerden çok da ödün vermeden ucuza sorunsuz oyun oynatabilecekleri ve darboğaz yapmayacakları anlamına geliyor. Tabii yine de RTX 4090Ti gibi kartlar için en düşük i5, mümkünse i7 serisi önerilecektir. Not: Intel’in 14. Nesil Core “Raptor Lake Refresh” ailesini Ekim 2023’te tanıtması bekleniyor.

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