Intel bu sefer kendini aştı

Core i3 serisi ise sonunda özellikle oyuncuların ihtiyaç duyduğu çekirdek artışını getirecek. 6 çekirdek/12 iş parçacığı şeklinde gelecek çiplerde tüm çekirdekler performans odaklı olacak. Yani verimlilik için ek bir birim bulunmayacak. Bu da giriş seviyesi i5’lerden çok da ödün vermeden ucuza sorunsuz oyun oynatabilecekleri ve darboğaz yapmayacakları anlamına geliyor. Tabii yine de RTX 4090Ti gibi kartlar için en düşük i5, mümkünse i7 serisi önerilecektir. Not: Intel’in 14. Nesil Core “Raptor Lake Refresh” ailesini Ekim 2023’te tanıtması bekleniyor.