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Teknoloji-Bilişim
12
Instagram'ı pazar yerine çevirecekler

2022-07-19 00:28:17
Instagram'ı pazar yerine çevirecekler

Instagram DM üzerinden alışveriş yapılabilmesi için yeni özellikler getireceğini açıkladı.

#1
Foto - Sosyal medya platformları uzun bir süre önce alışveriş yapmak isteyen kişilerin odak noktası haline geldi.

Sosyal medya platformları uzun bir süre önce alışveriş yapmak isteyen kişilerin odak noktası haline geldi.

#2
Foto - Özellikle Meta çatısı altında bulunan şirketler, bu iş için ayrıca çaba gösteriyor.

Özellikle Meta çatısı altında bulunan şirketler, bu iş için ayrıca çaba gösteriyor.

#3
Foto - Buralarda kendi sayfalarını açarak satış yapan on binlerce mağaza mevcut.

Buralarda kendi sayfalarını açarak satış yapan on binlerce mağaza mevcut.

#4
Foto - Bu nedenle Instagram, DM üzerinden alışveriş yapabilmek için yeni özellikler getiriyor.

Bu nedenle Instagram, DM üzerinden alışveriş yapabilmek için yeni özellikler getiriyor.

#5
Foto - Bugün Instagram tarafından DM üzerinden alışveriş konusunda yeni bir açıklama yapıldı.

Bugün Instagram tarafından DM üzerinden alışveriş konusunda yeni bir açıklama yapıldı.

#6
Foto - Buna göre artık platform üzerindeki sayfalarda sergilenen ürünleri, mesajlaşma kısmından detaylı bilgisini alarak kredi kartı üzerinden sipariş vermek mümkün olacak.

Buna göre artık platform üzerindeki sayfalarda sergilenen ürünleri, mesajlaşma kısmından detaylı bilgisini alarak kredi kartı üzerinden sipariş vermek mümkün olacak.

#7
Foto - Halihazırda birçok işletme zaten DM üzerinden müşterileriyle irtibata geçiyor.

Halihazırda birçok işletme zaten DM üzerinden müşterileriyle irtibata geçiyor.

#8
Foto - Fakat müşteri ürünü satın almak istediği zaman satıcı ya kendi sitesine yönlendiriyor ya da satış yaptığı Hepsiburada ve Trendyol benzeri platformlar için bir link veriyordu.

Fakat müşteri ürünü satın almak istediği zaman satıcı ya kendi sitesine yönlendiriyor ya da satış yaptığı Hepsiburada ve Trendyol benzeri platformlar için bir link veriyordu.

#9
Foto - Facebook, yeni özelliği ile kullanıcıların karşısına çıktı. Facebook kullanıcıları, artık birden fazla hesap kullanabilecek.

Facebook, yeni özelliği ile kullanıcıların karşısına çıktı. Facebook kullanıcıları, artık birden fazla hesap kullanabilecek.

#10
Foto - Yeni gelecek güncellemenin ardından yukarıdaki görselden de görebileceğiniz gibi uygulama kredi kartı ile direkt olarak sipariş verebilmenize olanak sağlayacak. Tabii burada ödeme kabul eden sayfalar yalnızca işletme hesabı oluşturmuş ve platform tarafından onaylanan satıcılardan oluşacak.

Yeni gelecek güncellemenin ardından yukarıdaki görselden de görebileceğiniz gibi uygulama kredi kartı ile direkt olarak sipariş verebilmenize olanak sağlayacak. Tabii burada ödeme kabul eden sayfalar yalnızca işletme hesabı oluşturmuş ve platform tarafından onaylanan satıcılardan oluşacak.

#11
Foto - Tabii yapılan satışlar platform içerisinde, yani DM üzerinden gerçekleşince iade, değişim ve kargo takibi gibi hizmetler de yine buradan sağlanacak. Benzer bir şekilde tüm müşteri hizmetleri adımları yine DM üzerinden yürütülecek.

Tabii yapılan satışlar platform içerisinde, yani DM üzerinden gerçekleşince iade, değişim ve kargo takibi gibi hizmetler de yine buradan sağlanacak. Benzer bir şekilde tüm müşteri hizmetleri adımları yine DM üzerinden yürütülecek.

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