İnsansız iş makinesi dünyaya açılıyor!

DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJİSİYLE GELİŞTİRİLDİ Çaynak'ın verdiği bilgiye göre, ENOCH, elektrikli, çok amaçlı, geliştirilebilir, internete bağlı ve otonom çalışabilen insansız bir iş makinesi olarak geliştirildi. Modülerliği ve yüksek teknolojiyi kullanarak pazardaki endüstriyel, inşaat ve tarım makinelerinin yaptığı tüm işleri gerçekleştiren tek bir makine olarak tasarlanan ENOCH'un makine kontrol birimine uzaktan erişilebiliyor, yazılımı güncellenebiliyor. Araç, afet ve yangın müdahalesinde insansız olarak kullanılabiliyor. ENOCH ismi, uluslararası pazarlar da hedeflenerek "Electric", "Next-Generation", "Operational", "Commodity Handler" kelimelerinin baş harflerinden oluşturuldu. Batarya ile tam elektrikli ve DC jeneratörüyle bataryayı besleyerek hibrit çalışabilen araç, sıfırdan dijital ikiz kullanılarak geliştirildi ve sanal ortamda testleri yapılmış yeni jenerasyon bir makine olarak göreve hazır hale getirildi. Elektrikli güç aktarımı sayesinde sürekli çalışmaya hazır olan ve kontrolcüsü takılan modülleri otomatik olarak tanıyarak makineyi yapılacak işe göre otomatik hazırlayan ENOCH, bu özellikleriyle endüstri, inşaat ve tarım alanlarında hemen hemen tüm işlerde kullanılabiliyor. ENOCH, modül ve işi yapacak donanımların platforma eklenmesiyle farklı araç tiplerine dönüşüyor.