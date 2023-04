İstiklal Mahallesi'nde ara sokaklarda kalan Karakaya’yı gören çaycı emekli Veysel Can (61) bu duruma üzüldü. Can, Karakaya’nın en azından sokakta kalıp üşümesinin önüne geçmek için ona otomobilini verdi. Karakaya, birkaç parça eşyasıyla otomobile yerleşti. Otomobilde kalan Karakaya, Can ve çevredeki esnafın yardımıyla yaşama tutundu.