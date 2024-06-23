İnsanları aldatabilen yapay zeka! Turing Testi açığa çıkardı

Analizler, katılımcıların insan mı yoksa AI ile mi konuştuklarını belirlemek için dil tarzı, sosyo-duygusal faktörler ve bilgiye dayalı sorulara başvurduklarını ortaya koydu. GPT-4 ve GPT-3.5, “genç bir kişi” personasını benimsemeleri ve argo kullanmaları, hatta ara sıra yazım hataları yapmaları talimatıyla programlandı. Bu, AI’nın daha insana benzer bir dil tarzı sergilemesini sağladı. Testte kullanılan arayüz, tipik bir mesajlaşma uygulamasına benziyordu ve AI’nın mesajları karakter sayısına göre gecikmeli olarak göndermesi sağlandı. Bu yöntem, AI’nın çok hızlı yanıt vererek insan olmadığını ele vermesini engelledi.