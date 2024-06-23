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Teknoloji-Bilişim
7
İnsanları aldatabilen yapay zeka! Turing Testi açığa çıkardı

2024-06-23 20:39:21
İnsanları aldatabilen yapay zeka! Turing Testi açığa çıkardı

OpenAI'ın yeni yapay zekası GPT-5 'in lansmanı öncesi yapılan Turing Testi, yapay zekanın insanları aldatabilme kapasitesini gösterdi.

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#1
Foto - İnsanları aldatabilen yapay zeka! Turing Testi açığa çıkardı

GPT-5’in lansmanı yaklaşırken, yapay zeka sistemlerinin insanları ne kadar etkili bir şekilde taklit edebildiğine dair yeni bir testin sonuçları yayımlandı. Bu test, modern yapay zeka araçlarının insan benzeri metinler üretme ve dil görevlerinde ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seriyor. GPT-5 hakkında yapılan bu test, yapay zekanın gelişiminde bir dönüm noktası olabilir.

#2
Foto - İnsanları aldatabilen yapay zeka! Turing Testi açığa çıkardı

UC San Diego’daki Bilişsel Bilim Bölümü, GPT-4, GPT-3.5 ve 1960’ların basit kurallara dayalı sohbet botu ELIZA’yı içeren kontrollü bir Turing Testi gerçekleştirdi. Bu testte, katılımcılar beş dakikalık bir konuşmanın ardından sohbet ettikleri kişinin insan mı yoksa yapay zeka mı olduğunu tahmin etmeye çalıştılar.

#3
Foto - İnsanları aldatabilen yapay zeka! Turing Testi açığa çıkardı

Testte GPT-4, katılımcılar tarafından T oranında insan olarak tanımlandı, bu oran GPT-3.5 için P idi. Her iki model de ELIZA’dan (") çok daha iyi performans gösterdi, ancak gerçek insanların (g) gerisinde kaldı. Bu sonuçlar, GPT-4’ün insanların AI’yı tespit etme konusunda şans eseri doğru tahminde bulunduğunu gösteriyor. Bu durum, günümüzdeki AI sistemlerinin insanları kandırma yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor.

#4
Foto - İnsanları aldatabilen yapay zeka! Turing Testi açığa çıkardı

Analizler, katılımcıların insan mı yoksa AI ile mi konuştuklarını belirlemek için dil tarzı, sosyo-duygusal faktörler ve bilgiye dayalı sorulara başvurduklarını ortaya koydu. GPT-4 ve GPT-3.5, “genç bir kişi” personasını benimsemeleri ve argo kullanmaları, hatta ara sıra yazım hataları yapmaları talimatıyla programlandı. Bu, AI’nın daha insana benzer bir dil tarzı sergilemesini sağladı. Testte kullanılan arayüz, tipik bir mesajlaşma uygulamasına benziyordu ve AI’nın mesajları karakter sayısına göre gecikmeli olarak göndermesi sağlandı. Bu yöntem, AI’nın çok hızlı yanıt vererek insan olmadığını ele vermesini engelledi.

#5
Foto - İnsanları aldatabilen yapay zeka! Turing Testi açığa çıkardı

GPT-5’in lansmanı öncesinde elde edilen bu sonuçlar, yapay zeka teknolojisinin ne kadar ilerlediğini ve gelecekte ne gibi potansiyeller sunduğunu gösteriyor. Yapay zeka, insan-makine etkileşimlerinde daha da gelişerek, insanların dil ve davranışlarını taklit etme yeteneğini artırıyor.

#6
Foto - İnsanları aldatabilen yapay zeka! Turing Testi açığa çıkardı

GPT-5’in piyasaya sürülmesiyle, yapay zekanın insanlar üzerindeki etkisinin daha da artması bekleniyor. Bu son Turing Testi, yapay zekanın insanları aldatabilme kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi. “GPT-5” hakkındaki bu gelişmeler, yapay zekanın gelecekteki rolü ve potansiyeli hakkında önemli ipuçları veriyor. Yapay zekanın bu hızlı evrimi, insan-makine etkileşimlerinde devrim niteliğinde değişiklikler getirebilir.

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