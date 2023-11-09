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İnsan hayret ediyor! Bobinin içinden bakın ne çıktı

2023-11-09 14:45:58
İnsan hayret ediyor! Bobinin içinden bakın ne çıktı

TEM Otoyolu’nda yapılan aramada, bir otobüsün içinde bulunan kaçak sigara zulası hayrete düşürdü.

#1
Foto - İnsan hayret ediyor! Bobinin içinden bakın ne çıktı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada, bobin yükü içine zulalanmış halde 3 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

#2
Foto - İnsan hayret ediyor! Bobinin içinden bakın ne çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Körfez geçişinde durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yaptı.

#3
Foto - İnsan hayret ediyor! Bobinin içinden bakın ne çıktı

Yapılan aramada bagaj kısmındaki çuvallar da incelendi. Çuvalları açan ekipler, bobin yükü içine zulalanmış vaziyette 3 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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