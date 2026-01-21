  • İSTANBUL
İnsan değilsiniz insan! Kalleşlik kamerada
Giriş Tarihi:

İnsan değilsiniz insan! Kalleşlik kamerada

Kandan beslenen terör devleti İsrail ordusu, Batı Yaka'da yer alan Filistinlilere ait 3 evi yıktı.

#1
Foto - İnsan değilsiniz insan! Kalleşlik kamerada

Ramallah'ın batısında bulunan Şukba Beldesi Konseyi Başkanı Adnan Şeleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkıma ilişkin bilgi verdi.

#2
Foto - İnsan değilsiniz insan! Kalleşlik kamerada

Şeleş, İsrail güçlerinin beldede Filistinli üç kardeşe ait üç evi yıkarak enkaza çevirdiğini söyledi. İsrail makamlarının yalnızca Şukba beldesinde 2025 yılı içinde 25 ev ve tesisi "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktığını belirten Şeleş, ayrıca 95 ev için daha yıkım tehdidinde bulunulduğunu aktardı.

#3
Foto - İnsan değilsiniz insan! Kalleşlik kamerada

Şeleş, söz konusu yıkımların onlarca Filistinli ailenin yerinden edilmesine yol açabileceği uyarısında bulundu. Şukba Beldesi yetkilisi, Filistinli bölge sakinlerinin daha fazla yıkım yapılacağı yönünde ciddi endişe taşıdığını dile getirdi.

#4
Foto - İnsan değilsiniz insan! Kalleşlik kamerada

İsrail, Filistinlilere ve mülklerine yönelik artan kısıtlamalar kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'da düzenli olarak konutları ve tarım tesislerini hedef alıyor.

#5
Foto - İnsan değilsiniz insan! Kalleşlik kamerada

Filistin hükümetine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, İsrail’in 2025 yılında yaklaşık 1400 ev ile tesisi kapsayan 538 yıkım operasyonu gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

