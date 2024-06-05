İnşaatlardan topluyor sanata dönüştürüyor

Yaptığı sepetleri pazarlarda ve sosyal medya aracılığıyla sattığını belirten Konaçoğlu, şunları kaydetti: "Atıklardan sepet yapma işine başlayalı 5 sene oldu. Bazen pazara çıkıyorum. Pazara çıkmadan zaten bu kadar yayılmazdı. Terme, Salıpazarı, Samsun, Tekkekköy gibi pazarlara götürüp satıyoruz. Alan kişiler birbirinden görüp sorunca Ordu, İstanbul gibi illere de sipariş yapmaya başladık. Sabah 6'da dükkanı açıyoruz, siparişimiz varsa gece 10-11'e kadar çalışıyoruz. Kimisi toplu olarak 50-100 tane alıyor. Piknik, kirli, balık sepeti, fındık toplamak, vazo için... Kısaca ihtiyaca göre sepet yapıyoruz. Bir sepet yapımı boyuna göre en az 2 saat sürebiliyor."