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Ekonomi
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İnşaat sektörü Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyor

2024-06-06 01:54:34
İnşaat sektörü Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Türkiye’deki projeler için Vietnam ve Filipinler gibi ülkelerden işçi getirdiklerini açıkladı.

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#1
Foto - İnşaat sektörü Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyor

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği’nin (GYODER), 25. Yıl kutlamaları kapsamında Türkiye’de Gayrimenkulün Çarpan Etkisi başlıklı Ankara Gayrimenkul Zirvesi düzenlendi.

#2
Foto - İnşaat sektörü Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyor

Zirvenin açılışında konuşan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, sektörün 2 milyon istihdam sağlarken aynı zamanda 300’den fazla alt sektörü de desteklediğini bildirdi. Gayrimenkul endüstrisinin ülkenin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynadığının altını çizen Çekici, sürdürülebilir ve yenilikçi projelerle gayrimenkul dünyasını ileriye taşımak için azimle çalıştıklarını bildirdi. Gayrimenkulün çatı platformu olarak özel sektör ile kamudaki kanaat önderlerimizi daha sık bir araya getireceklerini ifade eden Neşecan Çekici, “Gayrimenkul ekonomiler için çarpan etkiye sahiptir. Doğru kurgulanan bir gayrimenkul endüstrisi, kalkınma hızını geometrik olarak artırır” dedi.

#3
Foto - İnşaat sektörü Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyor

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, kamuda tasarruf önlemlerine dikkat çekerek, durdurulacak projeler için firmalara kesin tasfiye imkanı getirilmesini istedi. Eren, bunun yapılmaması halinde sektörün çok zor duruma düşeceğini bildirdi.

#4
Foto - İnşaat sektörü Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyor

İç piyasada bir daralma yaşandığını dile getiren Eren, iç pazardaki daralma dönemlerinde agresif şekilde yurt dışı projelere yöneldiklerinin altını çizdi. Yurt dışında üstlenilen projelerin 509 milyar lirayı aştığını kaydeden Erdal Eren, buna karılık çalıştıracak eleman bulmakta büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi. Eren, yurt dışına Türk işçi götürmek bir yana artık Türkiye’deki projeler için Vietnam ve Filipinler’den işçi getirdiklerini aktardı.

#5
Foto - İnşaat sektörü Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyor

Türkiye’de gayrimenkul sektörünün uzun süredir genel büyüme oranının üzerinde bir performans gösterdiğini bildirdi. Yıllar önce müteahhitlikte çok kâr olduğu gerekçesiyle bir çok kişinin bu sektöre girdiğini dile getiren Baran, o süreçten sonra da sektörde büyük sıkıntıların başladığını ifade etti. Türkiye’de sanki zorunlulukmuş gibi tüm gençlerin üniversiteye gittiğini vurgulayan Baran, eleman probleminin üretim ve hizmetler sektörünü olumsuz etkilediğini kaydetti. Kaynak: Ekonomim

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