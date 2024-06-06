İnşaat sektörü Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyor

Zirvenin açılışında konuşan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, sektörün 2 milyon istihdam sağlarken aynı zamanda 300’den fazla alt sektörü de desteklediğini bildirdi. Gayrimenkul endüstrisinin ülkenin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynadığının altını çizen Çekici, sürdürülebilir ve yenilikçi projelerle gayrimenkul dünyasını ileriye taşımak için azimle çalıştıklarını bildirdi. Gayrimenkulün çatı platformu olarak özel sektör ile kamudaki kanaat önderlerimizi daha sık bir araya getireceklerini ifade eden Neşecan Çekici, “Gayrimenkul ekonomiler için çarpan etkiye sahiptir. Doğru kurgulanan bir gayrimenkul endüstrisi, kalkınma hızını geometrik olarak artırır” dedi.