  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
7
Yeniakit Publisher
İngiltere’de masonları kızdıran karar! 1987’den beri bitmeyen kavga yine körüklendi

Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
İngiltere’de masonları kızdıran karar! 1987’den beri bitmeyen kavga yine körüklendi

Dünya masonlarının başkenti gibi görülen İngiltere'de, Londra Metropolitan Polisi, polis memurları ve sivil personelin mason olup olmadıklarını beyan etmelerini zorunlu kılan uygulamayı kararlılıkla savunacaklarını bildirdi. Londra Metropolitan Polisinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu politikanın, İngiltere Birleşik Büyük Locasının (United Grand Lodge of England) uygulamanın durdurulması için mahkemeden ihtiyati tedbir talep etmesinin ardından gündeme geldiği belirtildi.

1
#1
Foto - İngiltere’de masonları kızdıran karar! 1987’den beri bitmeyen kavga yine körüklendi

Açıklamada, yapılan anketlerde polis personelinin üçte ikisinin bu uygulamayı gerekli gördüğü, kamuoyunun da büyük ölçüde aynı görüşü paylaştığının değerlendirildiği kaydedildi. Polis teşkilatı içindeki masonluk bağlarının geçmişte de tartışma konusu olduğuna işaret edilen açıklamada, 1987'de öldürülen özel dedektif Daniel Morgan cinayetine ilişkin yayımlanan bağımsız raporda, bu tür aidiyetlerin şeffaflık ve çıkar çatışması riskleri açısından ele alınması gerektiğinin tavsiye edildiği hatırlatıldı.

#2
Foto - İngiltere’de masonları kızdıran karar! 1987’den beri bitmeyen kavga yine körüklendi

Açıklamada, bu yöndeki çağrılara yanıt verilmemesinin, hem kamuoyu nezdinde hem de polis personeli arasında güven kaybını derinleştireceği vurgulanarak, mağdurların ve ihbarda bulunan polislerin, soruşturmaların gizli sadakat ilişkilerinden etkilenmediğini bilme hakkına sahip olduğu kaydedildi. Ayrıca açıklamada, kamu güveni ve şeffaflığın, kurumsal gizliliği koruma isteğinin önünde tutulması gerektiğinin altı çizildi.

#3
Foto - İngiltere’de masonları kızdıran karar! 1987’den beri bitmeyen kavga yine körüklendi

ngiltere'de masonlar, Londra Metropolitan Polisinin, polis memurları ve personelin mason olup olmadıklarını yönetime bildirmesini zorunlu kılan yeni uygulamasının durdurulması için Yüksek Mahkemeden acil olarak ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu. Masonlar, Noel arifesinde mahkemeye sundukları başvuruda, söz konusu politikanın mason olan polis memurlarına yönelik "dini ayrımcılık" teşkil ettiğini savunmuştu. Başvuruda, Londra Emniyet Müdürü Mark Rowley'nin "hukuku keyfi biçimde uyguladığı" öne sürülerek, polis teşkilatının masonların etkisine dair "komplo teorilerini körüklediği" iddia edilmişti.

#4
Foto - İngiltere’de masonları kızdıran karar! 1987’den beri bitmeyen kavga yine körüklendi

İngiltere'de polis teşkilatındaki masonluk ilişkilerine yönelik tartışmalar, 1987'de özel dedektif Daniel Morgan'ın öldürülmesiyle bağlantılı soruşturmalarla uzun yıllardır gündemde yer alıyor. Cinayete ilişkin 2021'de yayımlanan raporda, olayın aydınlatılamamasında polis içindeki kurumsal hataların ve çıkar ilişkilerinin etkili olduğu belirtilmiş, polis teşkilatındaki masonluk bağlarına daha sıkı düzenleme getirilmesi tavsiye edilmişti.

#5
Foto - İngiltere’de masonları kızdıran karar! 1987’den beri bitmeyen kavga yine körüklendi

Raporda, cinayet soruşturmalarında görev alan 10 polisin mason olduğu ve bu kişilerden birinin daha sonra baş şüphelilerden biriyle birlikte çalıştığı bilgisine yer verilmişti. Buna karşın, raporda masonluk kanallarının doğrudan cinayeti örtbas etmek amacıyla kullanıldığına dair kesin kanıt bulunmadığı da kaydedilmişti.

#6
Foto - İngiltere’de masonları kızdıran karar! 1987’den beri bitmeyen kavga yine körüklendi

Londra Metropolitan Polisi, yıllardır masonluk bağlantılı kişisel ilişkilerin yolsuzluk riski oluşturabileceğine dair istihbarat bulunduğunu, ancak bu iddiaların hiçbirinin ceza hukuku kapsamında kanıtlanamadığını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika! Rusya lideri Putin'e suikast girişimi
Dünya

Son dakika! Rusya lideri Putin'e suikast girişimi

Reuters'in geçtiği son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunuldu.

İsrail’e Somaliland tehdidi! "Tüm hedeflerini vururuz"
Dünya

İsrail’e Somaliland tehdidi! “Tüm hedeflerini vururuz”

Somaliland'daki herhangi bir İsrail varlığının Yemen ve Somali için tehdit oluşturacağı söyleyen Husilerin lideri Abdulmelik Bedreddin el Hu..
Yılbaşı kâbusu püskürtüldü! DEAŞ şüphelisi silah cephanesiyle yakalandı
Gündem

Yılbaşı kâbusu püskürtüldü! DEAŞ şüphelisi silah cephanesiyle yakalandı

İstanbul Ataşehir’de yılbaşı öncesi olası bir saldırının önüne geçmek için düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu de..
Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş tutuklandı
Gündem

Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş tutuklandı

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve iki şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı...
Meteoroloji ayrı, Valilik ayrı uyardı! Marmara'yı şiddetli bir...
Yerel

Meteoroloji ayrı, Valilik ayrı uyardı! Marmara'yı şiddetli bir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Karadeniz ve Ege kıyıları için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde öğle saatle..
‘Bizden değil bu ahlaksız’ demişti! Tesettür rahatsızı Gülben’den Destici’ye racon: Ben kin tutmam avukat tutarım!
Gündem

‘Bizden değil bu ahlaksız’ demişti! Tesettür rahatsızı Gülben’den Destici’ye racon: Ben kin tutmam avukat tutarım!

Adıyaman’daki bir anaokulu açılışı sırasında katıldığı halayda elini tutan kadına bakıp başörtülü olduğunu görünce elini çeken ve tesettürlü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23