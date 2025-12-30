İngiltere’de masonları kızdıran karar! 1987’den beri bitmeyen kavga yine körüklendi

Açıklamada, bu yöndeki çağrılara yanıt verilmemesinin, hem kamuoyu nezdinde hem de polis personeli arasında güven kaybını derinleştireceği vurgulanarak, mağdurların ve ihbarda bulunan polislerin, soruşturmaların gizli sadakat ilişkilerinden etkilenmediğini bilme hakkına sahip olduğu kaydedildi. Ayrıca açıklamada, kamu güveni ve şeffaflığın, kurumsal gizliliği koruma isteğinin önünde tutulması gerektiğinin altı çizildi.