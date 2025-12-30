Seyfullah Maden Giriş Tarihi: İngiltere’de masonları kızdıran karar! 1987’den beri bitmeyen kavga yine körüklendi
Dünya masonlarının başkenti gibi görülen İngiltere'de, Londra Metropolitan Polisi, polis memurları ve sivil personelin mason olup olmadıklarını beyan etmelerini zorunlu kılan uygulamayı kararlılıkla savunacaklarını bildirdi. Londra Metropolitan Polisinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu politikanın, İngiltere Birleşik Büyük Locasının (United Grand Lodge of England) uygulamanın durdurulması için mahkemeden ihtiyati tedbir talep etmesinin ardından gündeme geldiği belirtildi.