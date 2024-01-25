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Dünya
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İngilizler yağmalamıştı! İade ediliyor

2024-01-25 16:19:13
İngilizler yağmalamıştı! İade ediliyor

İngiltere 150 yıl önce Gana’dan yağmaladığı ve British Museum’da bulunan Asanthi (Asante) Krallığı’na ait tarihi eserleri iade edeceğini açıkladı.

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Foto - İngilizler yağmalamıştı! İade ediliyor

İngiltere, Afrika ülkelerinden sömürü dönemlerinde kaçırdığı tarihi eserleri geri göndermeye devam ediyor. İngiltere 150 yıl önce Gana’dan yağmaladığı ve British Museum’da bulunan Asanthi (Asante) Krallığı’na ait tarihi eserleri iade edeceğini açıkladı. Altın barış çubuğunun da aralarında bulunduğu 32 tarihi eserin iade edileceği açıklanırken bu parçaların 17’sinin Victoria ve Albert Müzesi’nde (V&A), 15’inin ise British Museum’da bulunduğu ifade edildi. Geri verilecek tarihi eserler arasında İngilizler ve Asanthi Krallığı arasındaki 19. yüzyılda çıkan savaşlarda ele geçirilen kılıç ve kralın ruhunu temizlemekle görevli memurların taktığı altın rozetler bulunuyor. Tarihi eserler, Gana’nın güney bölgesinde bulunan ve Asanthi bölgesinin de başkenti kabul edilen Kumasi’deki Manhyia Sarayı Müzesi’nde sergilenecek.

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Foto - İngilizler yağmalamıştı! İade ediliyor

Gana tarafından yapılan açıklamada iade kararının memnuniyetle karşılandığı ve bu kararın İngiltere’ye yönelik yıllardır süren öfkenin ardından “yeni bir kültürel işbirliği” getireceğini umduğunu söyledi. İngiltere’deki müzelerde aralarında Asanthi Krallığının en ünlü parçası olarak kabul edilen altın bir tacın da bulunduğu Gana’ya ait çok sayıda tarihi eser bulunuyor.

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