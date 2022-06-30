İngilizler itiraf etti! "Erdoğan zaferle dönüyor"

Tarihi NATO Zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan anlaşma, uluslararası haber ajansları tarafından dünyaya 'son dakika' koduyla duyuruldu. Madrid'deki dörtlü zirvede masada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg vardı. İki saatten fazla süren görüşmeden mutabakat çıktı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının yolunu açan bir anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi ve ekledi: "Türkiye, Finlandiya ve İsveç, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil olmak üzere Türkiye'nin kaygılarına yanıt veren bir memorandum imzaladılar."