İngilizler itiraf etti! "Erdoğan zaferle dönüyor"

İngiliz Economist dergisi ise, 'Türkiye Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması önündeki engeli kaldırdı ancak Recep Tayyip Erdoğan eve zaferle dönüyor' manşetini attı. Türkiye'nin veto tehdidini çekmesiyle sonuçlanan anlaşmayı 'Erdoğan'ın zaferi' olarak yorumlayan The Economist, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolcu geçmişine gönderme yaptı. Dergi, Finlandiya ile İsveç'e veto tehdidi hamlesinin futboldaki gibi bir 'profesyonel faul' olduğunu yazdı: "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı uluslararası siyasette istediğini alabilmek için profesyonel faul yapmaktan kaçınmıyor. Geçen ay İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine çelme takma girişimi de, üstelik de Rusya böylesine bir tehdit ortamı yaratmışken, korkutucu olduğu kadar etkiliydi."