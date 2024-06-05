İnci kefallerin muhteşem göçü sorunsuz şekilde devam ediyor

Van'da bu yıl etkili olan yağışlar, akarsuların debisini artırırken, bu durum tatlı sulara göç eden inci kefali balıklarının sağlıklı şekilde üremesine yaradı. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında neslini sürdürmek için tatlı sulara göçü sorunsuz şekilde devam ediyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara ulaşmaya çalışan balıklar, her yıl bu mevsimde göç ediyor. Balıkların akıntıya karşı verdiği mücadeleyi izlemek için her yıl binlerce yerli ve yabancı turist kentte geliyor