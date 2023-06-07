İnceliğin böylesi| Bakın dut ağacına ne asıldı

“İlk zamanlar öyle 5 tane 10 tane kadar dut veriyordu” diyen Koçali, “Fakat bu sene ne olduysa baya bir miktarda dut vermeye başladı. Yoldan geçen insanların dikkatini çekmeye başladı. Yani ufacık bir ağaçta bu kadar çok dut olması hayret verici bir şey oldu” ifadelerine yer verdi.