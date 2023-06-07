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İnceliğin böylesi| Bakın dut ağacına ne asıldı

2023-06-07 15:46:48
İnceliğin böylesi| Bakın dut ağacına ne asıldı

Karabük’te yaşayan bir vatandaş ‘Göz Hakkı’ diye dut ağacına astığı yazı yürekleri ısıttı.

#1
Foto - İnceliğin böylesi| Bakın dut ağacına ne asıldı

Karabük’te bir vatandaşın, yoldan geçenlerin gönül rahatlığıyla yemesi için bir evin bahçesindeki dut ağacına asılan “İsteyen Yiyebilir, Helal Olsun” yazılı kâğıt yürekleri ısıttı.

#2
Foto - İnceliğin böylesi| Bakın dut ağacına ne asıldı

100. Yıl Mahallesi 1010 No’lu Sokak’ta oturan Engin Koçali’nin (60) 5 yıl önce Antalya’dan getirerek evinin önüne diktiği dut fidesi bu yıl çok meyve verdi. Koçali, sokaktan geçenlerin çekinmeden ağaçtan dut yiyebilmesi için “İsteyen Yiyebilir, Helal Olsun” yazılı kağıt astı. ‘Göz hakkı’ diyen Koçali’nin bu davranışı takdir topladı.

#3
Foto - İnceliğin böylesi| Bakın dut ağacına ne asıldı

Gazetecilere konuşan Engin Koçali, dut ağacını fide olarak 6 yıl önce Antalya’dan getirdiğini belirtti.

#4
Foto - İnceliğin böylesi| Bakın dut ağacına ne asıldı

“İlk zamanlar öyle 5 tane 10 tane kadar dut veriyordu” diyen Koçali, “Fakat bu sene ne olduysa baya bir miktarda dut vermeye başladı. Yoldan geçen insanların dikkatini çekmeye başladı. Yani ufacık bir ağaçta bu kadar çok dut olması hayret verici bir şey oldu” ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - İnceliğin böylesi| Bakın dut ağacına ne asıldı

Koçali, “Millet başında duruyordu, yemek istiyordu ama etrafta kimseyi göremeyince kimse de kopartıp almıyordu. Öyle olunca dut oldu artık, iyice olgunlaştı, yerlere dökülmeye başladı. Ziyan olmasın olsun istemedik. Apartmandakiler zaten yiyor, yoldan geçenin de canı çekerse alsın diye ‘İsteyen Yiyebilir, Helal Olsun’ diye bir yazı yazdım. Bu sayede insanlar tek tük yemeye başladı” diye konuştu.

#6
Foto - İnceliğin böylesi| Bakın dut ağacına ne asıldı

Paylaşma vurgusu yapan Koçali, “Kendim de toplayabilirim ama ben kendim topladım zaten bir miktar bize yetti, apartmandakiler de toplayıp yiyorlar zaten, gelen gidenin canı çeker, göz hakkı, alsın yesin helali hoş olsun” dedi.

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