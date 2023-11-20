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Dünya
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İnanılmaz görüntüler! Burası sokak değil meclis

2023-11-20 16:54:06
İnanılmaz görüntüler! Burası sokak değil meclis

Arnavutluk Meclisinde bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan gerginlik herkesi şaşırttı.

#1
Foto - İnanılmaz görüntüler! Burası sokak değil meclis

Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekilleri, ülkenin 2024 bütçesinin ele alındığı oturumda görüşmeleri engelledi.

#2
Foto - İnanılmaz görüntüler! Burası sokak değil meclis

Gerginlik ilk olarak oturum başlamadan önce meclis güvenlik biriminin milletvekillerini kontrolü sırasında yaşandı.

#3
Foto - İnanılmaz görüntüler! Burası sokak değil meclis

Daha önce de farklı yöntemlerle meclis oturumlarını engelleyen muhalefet milletvekilleri, bugünkü oturumda sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası attı.

#4
Foto - İnanılmaz görüntüler! Burası sokak değil meclis

Sis bombasının atılması sonucu genel kurul salonunda küçük çaplı yangın çıktı.

#5
Foto - İnanılmaz görüntüler! Burası sokak değil meclis

Yaklaşık 5 dakika süren oturumda, 2024 yılı bütçesi üzerinde yapılan oylamada 140 sandalyeli mecliste 73 milletvekili "evet" oyu kullandı.

#6
Foto - İnanılmaz görüntüler! Burası sokak değil meclis

Başbakan Edi Rama’nın da yer aldığı oturum, yaşanan gerilim nedeniyle Meclis Başkanı Lindita Nikolla tarafından ertelendi.

#7
Foto - İnanılmaz görüntüler! Burası sokak değil meclis

Mecliste, 7 milyar avronun üzerinde kamu harcaması öngören 2024 yılı bütçe görüşmelerinin oylamasına daha sonra devam edilecek. Daha önce benzer gerilimlere sahne olan Arnavutluk Meclisinde 8 muhalefet milletvekili meclis çalışmalarından 10 gün uzaklaştırılmıştı.

#8
Foto - İnanılmaz görüntüler! Burası sokak değil meclis

Muhalefet milletvekilleri daha önce de bakan ve meclis yöneticilerinin oturması için ayrılan alanı işgal ederek oturumların başlamasına engel olmuştu.

#9
Foto - İnanılmaz görüntüler! Burası sokak değil meclis

Hiçbir meclis grubunda yer almayan milletvekili ve eski Başbakan Sali Berisha, yasama faaliyetlerinin engellendiğini iddia ederek, "bu hakkın kendilerine geri verilmesini" istemişti. Meclisin "Başbakan Edi Rama ve Meclis Başkanı Lindita Nikolla'nın şahsi kurumuna dönüştüğünü" ileri süren muhalefet milletvekilleri, anayasal haklarını tüm gücüyle savunmak üzere meclisteki eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.

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