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Yaşam
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İnanılır gibi değil! Bu evden 5 ton çöp çıktı

2023-08-13 16:30:47
İnanılır gibi değil! Bu evden 5 ton çöp çıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir daireden 5 ton çöp çıkarıldı.

#1
Foto - İnanılır gibi değil! Bu evden 5 ton çöp çıktı

Gaziosmanpaşa'da akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir kadının evinden yaklaşık 5 ton çöp çıktı.

#2
Foto - İnanılır gibi değil! Bu evden 5 ton çöp çıktı

Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine adrese gelen belediye ekipleri, evin içerisinde tonlarca çöp buldu.

#3
Foto - İnanılır gibi değil! Bu evden 5 ton çöp çıktı

Ekiplerce temizlenen evden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı. Çöpler, kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi.

#4
Foto - İnanılır gibi değil! Bu evden 5 ton çöp çıktı

Mahalle sakinlerinden Recai Kaplan, "Aşırı çöp yığıyordu. Küçükköy'de de görüyordum sürekli çöp topluyordu. Kendisini tanıyorum. Akli olarak rahatsız biraz" dedi.

#5
Foto - İnanılır gibi değil! Bu evden 5 ton çöp çıktı

#6
Foto - İnanılır gibi değil! Bu evden 5 ton çöp çıktı

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