IMF Başkanı dünyaya derin bir nefes aldırdı

Georgieva geçtiğimiz günlerde yaptığı başka bir açıklamasında da, küresel ekonominin bir yıl öncesine kıyasla korkulandan daha dirençli olduğunu kanıtladığını ve enflasyonun tahmin edilenden daha hızlı düştüğünü söylemişti. Para politikalarında erken gevşeme riskine karşı uyarılarda bulunan Georgieva, merkez bankalarının erken gevşeme riskinin "biraz geride kalma" riskinden daha yüksek olduğunu ifade etmişti. Georgieva kısa süre önce Washington Post'a verdiği demeçte, Husi isyancıların Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılarının sigorta ve nakliye maliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu, ancak şu ana kadar küresel ekonomik büyüme beklentilerine ciddi bir biçimde yansımadığını söylemişti. Savaş kaynaklı jeopolitik risklerin fiyatlar üzerinde baskı yarattığını, ancak henüz küresel enflasyon tahminlerini yukarı yönlü değiştirecek kadar olmadığını ifade eden IMF başkanı, "Şimdilik bunun etkileri var, ancak dünya ekonomisi için büyüme tahminlerini önemli ölçüde raydan çıkaracak büyüklükte değil" demişti.