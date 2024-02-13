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Ekonomi
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IMF Başkanı dünyaya derin bir nefes aldırdı

2024-02-13 02:26:25
IMF Başkanı dünyaya derin bir nefes aldırdı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomi hakkındaki görüşlerini 'çok eminim' diyerek paylaştı.

#1
Foto - IMF Başkanı dünyaya derin bir nefes aldırdı

Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin küresel ekonominin yumuşak iniş yapacağından son derece emin olduğunu ve faizlerin yıl ortasında düşmeye başlayacağını söyledi.

#2
Foto - IMF Başkanı dünyaya derin bir nefes aldırdı

Georgieva Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetleri Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, geçen yıl faizlerin görülmemiş hızda artırıldığına dikkat çekerek, "Küresel ekonominin bir süredir hayalini kurduğumuz yumuşak inişi gerçekleştirmek üzere olduğundan son derece eminiz" dedi. Georgieva, ABD gibi önde gelen ekonomilere ilişkin faiz indirimi beklentileri konusunda, "En geç yıl ortasından itibaren faizlerin, enflasyonun geçen yıl izlediği yönde şekillenmesini bekliyorum" dedi.

#3
Foto - IMF Başkanı dünyaya derin bir nefes aldırdı

Covid-19 salgınının ardından umulmadık durumların yaşanması ihtimalini göz önünde bulundurulması gerektiğini de hatırlatan Georgieva, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın uzaması halinde bunun çok sayıda ülkenin ekonomisini etkileyeceğini söyledi.

#4
Foto - IMF Başkanı dünyaya derin bir nefes aldırdı

Georgieva sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da güçlüklere rağmen küresel ekonominin önünde parlak günler olduğuna inananlar arasında yer aldığını belirtti.

#5
Foto - IMF Başkanı dünyaya derin bir nefes aldırdı

Georgieva geçtiğimiz günlerde yaptığı başka bir açıklamasında da, küresel ekonominin bir yıl öncesine kıyasla korkulandan daha dirençli olduğunu kanıtladığını ve enflasyonun tahmin edilenden daha hızlı düştüğünü söylemişti. Para politikalarında erken gevşeme riskine karşı uyarılarda bulunan Georgieva, merkez bankalarının erken gevşeme riskinin "biraz geride kalma" riskinden daha yüksek olduğunu ifade etmişti. Georgieva kısa süre önce Washington Post'a verdiği demeçte, Husi isyancıların Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılarının sigorta ve nakliye maliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu, ancak şu ana kadar küresel ekonomik büyüme beklentilerine ciddi bir biçimde yansımadığını söylemişti. Savaş kaynaklı jeopolitik risklerin fiyatlar üzerinde baskı yarattığını, ancak henüz küresel enflasyon tahminlerini yukarı yönlü değiştirecek kadar olmadığını ifade eden IMF başkanı, "Şimdilik bunun etkileri var, ancak dünya ekonomisi için büyüme tahminlerini önemli ölçüde raydan çıkaracak büyüklükte değil" demişti.

#6
Foto - IMF Başkanı dünyaya derin bir nefes aldırdı

Ocak ayı sonunda Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyen IMF bu raporda da küresel ekonomi üzerindeki bulutların dağılmaya başladığına vurgu yapmış, hız kesen enflasyon ve istikrarlı büyümenin yumuşak inişi mümkün hale getirdiğini belirtmişti. IMF yine de hala risklerin söz konusu olduğuna ve Kızıldeniz krizinin sorun yaratabileceğine dikkat çekmişti.

#7
Foto - IMF Başkanı dünyaya derin bir nefes aldırdı

ABD ve bazı büyük gelişmekte olan ekonomilerin beklenenden fazla dayanıklılık göstermesi ve Çin'deki mali desteğin etkisiyle küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükselten IMF’nin Başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas raporla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Bulutlar dağılmaya başlıyor. Küresel ekonomi, enflasyonun istikrarlı bir şekilde düşmesi ve büyümenin devam etmesiyle yumuşak inişe doğru gidiyor, ancak büyümenin hızı yavaş kalıyor ve ileride türbülans da söz konusu olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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