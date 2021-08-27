İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" yalanını böyle çürüttü

Geçtiğimiz günlerde İBB TV'den canlı olarak yayınlanan UKOME Toplantı'nda konuşan İBB Meclis Üyesi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" yalanını tek tek çürüttü. Bugüne dek hiçbir otobüsün "Cumhurbaşkanlığı" onayına tabi olarak alınmadığına dikkat çeken Abdullah Özdemir, "Biz İstanbul'u öz kaynaklarıyla yöneteceğiz" diyen İmamoğlu'na "Bu söylem kendi vaatlerinizle çelişmek değil midir?" diye sordu.