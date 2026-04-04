İmamoğlu, Özgür Özel'e ABD'den ev aldı? CHP il başkanı açıkladı skandal ifadeler
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İmamoğlu, Özgür Özel'e ABD'den ev aldı? CHP il başkanı açıkladı skandal ifadeler

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "usulsüzlük" iddialarıyla açılan davada tanık olarak ifade veren eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, SABAH'a yaptığı çarpıcı açıklamalarda partiyi sarsacak iddialar ortaya attı. Değişim sürecinin maddi imkanlarla sağlandığını öne süren Uyanık, Ekrem İmamoğlu'nun New York'ta Özgür Özel için 3 milyon dolara ev satın aldığını iddia ederek, CHP'nin bir şebeke tarafından rehin alındığını savundu.

Foto - İmamoğlu, Özgür Özel'e ABD'den ev aldı? CHP il başkanı açıkladı skandal ifadeler

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada tanık olarak dinlenen eski CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'tan 100 bin lira aldım, 20'şer bin lira olarak delegelere dağıttım" itirafıyla gündem olmuştu. Ses getiren itiraf sonrası Uyanık, bu kez SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

Foto - İmamoğlu, Özgür Özel'e ABD'den ev aldı? CHP il başkanı açıkladı skandal ifadeler

Zamanla 'değişim' hareketinin CHP ve ülke için ne kadar tehlikeli bir proje olduğunu gördüğünü kaydeden Uyanık, "Benim mahkemede dile getirdiğim iddiaları kimse yalanlayamaz. Bana karşı tek dava açamıyorlar. Açamazlar. Çünkü onların bildikleri her şeyi ben de bi liyorum" dedi.

Foto - İmamoğlu, Özgür Özel'e ABD'den ev aldı? CHP il başkanı açıkladı skandal ifadeler

Uyanık'ın açıklamalarında şu cümleler ön plana çıktı: 'ÖZGÜR ÖZEL 150 OYU ZOR ALIRDI' Kurultayda İmamoğlu'nun İBB'den getirdiği paralar olmasa Özgür Özel 150 oyu zor alırdı. Kemal Bey fark atar, yoluna devam ederdi. Bunda şüphe yok. Kılıçdaroğlu'nu yanındaki insanlar da çok yanılttılar. Hepsi çift taraflı çalıştı, ihanet ettiler. '800 oyla kazanıyoruz' diye kandırdılar. Olan CHP'ye oldu. Görseldeki: Eski CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık

Foto - İmamoğlu, Özgür Özel'e ABD'den ev aldı? CHP il başkanı açıkladı skandal ifadeler

'AYDÖNER'İ DÖVECEKTİM' CHP'deki bu sistemin içinde Özgür Karabat da var, Gökan Zeybek de var, Gökhan Günaydın da var, Baki Aydöner de var. Ama esas kasanın başı Baki Aydöner'di. O bu sistemin birinci halkasıdır. Ekrem Bey'in adamıdır. Adam PM'ye girdi genel başkan yardımcılarına talimat vermeye başladı. Parayla partiyi satın aldıkları için bu cesareti gösterebiliyor. Herkesi maaşa bağlamışlar, herkese emir veriyorlar. Genel başkan yardımcıları Baki Aydöner'in yanında konuşmaya cesaret edemezdi. Bana da tepeden bakmaya çalıştı, dövecektim elimden zor aldılar. Burası CHP, siz kimsiniz?

Foto - İmamoğlu, Özgür Özel'e ABD'den ev aldı? CHP il başkanı açıkladı skandal ifadeler

'İMAMOĞLU ABD'DE ÖZEL'E EV ALDI' Özgür Özel çıkıyor, 'Mafya mısınız siz?' diyor. Artık gülüyorum. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'e New York Manhattan'da 3 milyon dolara ev aldı. Bu evi aldın mı, almadın mı? Bu evi nerenin kaynağıyla aldınız? Şu an evin kaydı bir avukatın üzerinde mi? Çık bunları açıkla. Ben New York'tan yeni geldim. O evin iç tasarımını kime yaptırdınız siz? Açıkla. Siz ancak Özkan Yalım gibilerle iş tutarsınız. Mafya, çete asıl sizsiniz. CHP şu an bir şebeke tarafından rehin alınmış durumda.

chp ne halde yazık

demciler kemalciler <<ekremciler bir grup <<özelciler bir grup <<<atatürkcü varmıs sizce <<lazlar gürücler cerkezler abazalar atatürkü severmi ??? kürtler ermeniler rumlar yahudiler ATATÜRKÜ severmi sizce????

CHP ne halde yazık diyen, tamda Atatürk'ü sevecek olan bu yazdıklarının ta kendisi. Birde Aziz Nesin denen keferenin sözünü ettikleri.
