İmamoğlu, Özgür Özel'e ABD'den ev aldı? CHP il başkanı açıkladı skandal ifadeler
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "usulsüzlük" iddialarıyla açılan davada tanık olarak ifade veren eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, SABAH'a yaptığı çarpıcı açıklamalarda partiyi sarsacak iddialar ortaya attı. Değişim sürecinin maddi imkanlarla sağlandığını öne süren Uyanık, Ekrem İmamoğlu'nun New York'ta Özgür Özel için 3 milyon dolara ev satın aldığını iddia ederek, CHP'nin bir şebeke tarafından rehin alındığını savundu.