2024-02-19 17:17:12 İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Aday listelerinin YSK'ya verilmesine sadece bir gün varken bomba patladı
İstanbul'un siyasi sahnesinde yaşanan son dakika gelişmeleri, CHP ve DEM Parti'nin ittifak kararlarıyla yeni bir boyut kazandı. Seçimlere kısa bir süre kala, CHP'nin Esenyurt adayını geri çekmesi, iki partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden bir araya gelmesine yol açtı. İttifak kararının arka planındaki pazarlıklar siyasi kulislerde yoğun bir şekilde tartışılırken, Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür’den dikkat çeken bir iddia geldi. “DEM'in İstanbul adayını çekmesi bile mümkün” diyen Övür, yazısında şunları kaydetti: