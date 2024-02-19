İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Aday listelerinin YSK'ya verilmesine sadece bir gün varken bomba patladı

CHP'nin yani İmamoğlu'nun Esenyurt adayını çekmesi bunun sadece ilk işareti. Arka planda nasıl pazarlıklar yapıldığı henüz tam olarak bilinmiyor ama şu biliniyor; İstanbul'da İmamoğlu'nu ciddi bir kaybetme korkusu sardı. Tablo çok açık, İmamoğlu ölüm kalım savaşına çevirdiği İstanbul seçimlerini kazanmak için her yol mubah demeye hazır bir siyasetçi. Kendisini o noktaya taşıyan Kılıçdaroğlu'nu "hançer"lediği gibi, cumhuriyeti kuran 100 yıllık CHP'yi de hallaç pamuğu gibi dağıttı. Ne parti içi demokrasi kaldı ne gelenek ne de ilke. Yılmaz Büyükerşen'den Tunç Soyer'e, Gürsel Tekin'den Alper Taşdelen'e, Battal İlgezdi'den Şükrü Genç'e 40-50 yıllık partililer ya isyan etti ya da istifa.