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Medya
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İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Aday listelerinin YSK'ya verilmesine sadece bir gün varken bomba patladı

2024-02-19 17:17:12
İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Aday listelerinin YSK'ya verilmesine sadece bir gün varken bomba patladı

İstanbul'un siyasi sahnesinde yaşanan son dakika gelişmeleri, CHP ve DEM Parti'nin ittifak kararlarıyla yeni bir boyut kazandı. Seçimlere kısa bir süre kala, CHP'nin Esenyurt adayını geri çekmesi, iki partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden bir araya gelmesine yol açtı. İttifak kararının arka planındaki pazarlıklar siyasi kulislerde yoğun bir şekilde tartışılırken, Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür’den dikkat çeken bir iddia geldi. “DEM'in İstanbul adayını çekmesi bile mümkün” diyen Övür, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Aday listelerinin YSK'ya verilmesine sadece bir gün varken bomba patladı

“Rahmetli Süleyman Demirel'in "Siyasette 24 saatte çok şey değişir" sözünü CHP, daha doğrusu Ekrem İmamoğlu ile DEM Partisi bir kez daha doğruladı. DEM Partisi, "en güçlü ismi" Meral Danış Beştaş'ı İstanbul Büyükşehir adayı göstermesine rağmen listelerin verilmesine 5 gün kala tekrar başa döndü ve İmamoğlu ile ittifak yaptı.

#2
Foto - İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Aday listelerinin YSK'ya verilmesine sadece bir gün varken bomba patladı

CHP'nin yani İmamoğlu'nun Esenyurt adayını çekmesi bunun sadece ilk işareti. Arka planda nasıl pazarlıklar yapıldığı henüz tam olarak bilinmiyor ama şu biliniyor; İstanbul'da İmamoğlu'nu ciddi bir kaybetme korkusu sardı. Tablo çok açık, İmamoğlu ölüm kalım savaşına çevirdiği İstanbul seçimlerini kazanmak için her yol mubah demeye hazır bir siyasetçi. Kendisini o noktaya taşıyan Kılıçdaroğlu'nu "hançer"lediği gibi, cumhuriyeti kuran 100 yıllık CHP'yi de hallaç pamuğu gibi dağıttı. Ne parti içi demokrasi kaldı ne gelenek ne de ilke. Yılmaz Büyükerşen'den Tunç Soyer'e, Gürsel Tekin'den Alper Taşdelen'e, Battal İlgezdi'den Şükrü Genç'e 40-50 yıllık partililer ya isyan etti ya da istifa. 

#3
Foto - İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Aday listelerinin YSK'ya verilmesine sadece bir gün varken bomba patladı

Üç dönemlik belediye başkanlarını veya her makama gelip iz bırakmayan ünlü CHP'lileri bir yana bırakıyorum, bir veya iki dönem hem de başarılı belediye başkanlığı yapan isimler bile aday yapılmadı. Bu bir yanıyla parti içi muhalefet istemediğini gösterirken diğer yanıyla da kaybetme korkusuna işaretti. Buna İstanbul'da güçlü rüzgar estiren AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum korkusunu da eklemek gerekiyor. İşte bu tablo esas olarak İmamoğlu'nu tekrar DEM'e götürdü ve DEM'in ipine sarılmak zorunda bıraktı. Artık DEM ne dese o olacaktı. 

#4
Foto - İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Aday listelerinin YSK'ya verilmesine sadece bir gün varken bomba patladı

Aslında DEM de zaten Kandil korkusuyla geri adım almak için bahane arıyordu. Bu yüzden İmamoğlu'yla Esenyurt'tan Mersin ve Adana'ya uzanan yeni bir ittifak yapması kendi tabanı dışında çok da şaşırtıcı olmadı. Aslında DEM'in İzmir adayını açıklamaması da CHP'yle ittifaka kapılarını kapatmadığını gösteriyor. Bu durumda DEM'in İstanbul adayını çekmesi bile mümkün. Zaten Esenyurt, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Adalar gibi ilçelerde CHP'yle ortak hareket etme ihtimali, "güçlü aday" da olsa Beştaş'a oy verilmeyeceği, adaylığı sürse bile göstermelik olacağı anlamına geliyor. Aday listelerinin YSK'ya verilmesine sadece 1 gün var. Birkaç günlük itiraz süresini de eklersek içinde bulunduğumuz hafta siyaseten çok şeye gebe. (…)” 

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