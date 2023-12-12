2023-12-12 12:06:24 İmamoğlu bile buna şaşırmıştır! O karar, herkesi şoke etti! “Breh! Breh! Breh” diye duyurdu
Fuat Bol, adeta bir balon gibi şişirildikçe şişirilen Ekrem İmamoğlu’nun bir de ödüle layık görüldüğü ‘Askıda Ekmek’ projesinin aslında tam bir gözbağcılık olduğunu belirtti. Bol, İmamoğlu için “Kendisi dört buçuk yıldır İstanbul’a belediye başkanlığı yapıyor, vadettikleriyle alakalı olarak, henüz taş üstüne taş koymuş değil” ifadelerini kullandığı Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: