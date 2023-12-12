İmamoğlu bile buna şaşırmıştır! O karar, herkesi şoke etti! “Breh! Breh! Breh” diye duyurdu

“Ekrem İmamoğlu adeta bir balon gibi şişirildikçe şişiriliyor. Kendisi dört buçuk yıldır İstanbul’a belediye başkanlığı yapıyor, vadettikleriyle alakalı olarak, henüz taş üstüne taş koymuş değil. Buna rağmen ‘efsane belediye başkanı’ olarak yutturulmaya çalışılıyor. Bu durumu iki şekilde başardı. Bunlardan birincisi; yönettiği merkezi hükümetteki bakanlıkların yarısının bütçelerinden fazla bir bütçeyi reklam ve propagandaya ayırması, bir diğeri ise bunu kullanışlı gören iç ve dış mihrakların şişirmesidir.