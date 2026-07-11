İmamoğlu "babasından" son tokadı da yedi
CHP İstanbul İl Binası'nda "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu'nun posteri indirildi, yerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı. Bu sırada CHP'liler tekme tokat birbirine girdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP İstanbul İl Binası'nda "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu'nun posteri indirildi, yerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı. Bu sırada CHP'liler tekme tokat birbirine girdi.
Daha önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki ilişkiyi "baba-oğul" olarak tanımlaması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
Şimdilerde ise iki isim arasındaki savaş, posterlere kadar inmiş oldu.
Özgür Özel'in yandaşları CHP İstanbul İstanbul İl Binası'na İmamoğlu'nun posterini astı, yeni yönetim posteri Mustafa Kemal ve Kılıçdaroğlu fotoğrafıyla değiştirdi. Posterlerin peş peşe değiştirilmesiyle birlikte il binası önünde tansiyon yükseldi.
CHP'de 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık görevine gelmişti.
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