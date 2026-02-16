  • İSTANBUL
İmam canını zor kurtardı! 'Allah bizi korudu'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İmam canını zor kurtardı! 'Allah bizi korudu'

Manisa’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Meydana gelen fırtınada sadece Salihli ilçesinde 100’den fazla ağaç devrilirken, bir camide imam canını zor kurtardı.

Salihli ilçesinin birçok mahallesinde akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle onlarca ağaç devrildi.

Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan çam ağaçlarının demiryolu hattı üzerine düşmesi nedeniyle hat bir süre ulaşıma kapatıldı.

Ağaç devrilmesi ve çatı uçması sonucunda park halindeki bazı araçlar da hasar gördü.

Fırtınanın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerine ait duvarlar da yıkıldı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Camisi'nde korku dolu anlar yaşandı.

Rüzgara dayanamayan cami minaresinin külahı uçtu.

Cami bahçesine düşen külah nedeniyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cami imamı Abdulbaki Demir, olayın yatsı namazından sonra cemaatin dağılmasının ardından yaşandığını aktardı.

Demir, olay anını "Bizde ses sistemi ile ilgili ustalar vardı ve onlarla işimizi tamamladıktan sonra dışarıya çıktım kapıyı kilitledim önüme minarenin külahı düştü." diye anlattı.

Salihli Belediyesi ekiplerinin yanı sıra polis ve itfaiye ekipleri de ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.

