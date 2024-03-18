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Yaşam
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İlkbaharın habercisi leylekler gelmeye başladı

2024-03-18 19:45:10
İlkbaharın habercisi leylekler gelmeye başladı

İlkbahar mevsiminin yaklaşmasıyla göç eden leylekler, Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki arazilerde konakladı.

#1
Foto - İlkbaharın habercisi leylekler gelmeye başladı

Baharın iklimini hissettirmesiyle sıcak bölgelere göç eden leylekler, bölgedeki sürülmüş ve ekili arazilerde dönerek mola verdi.

#2
Foto - İlkbaharın habercisi leylekler gelmeye başladı

Güney ülkelerinden yaz hazırlıklarının başladığı kuzeye göç eden leylekler, geldikleri ilçedeki tarım alanlarında böceklerle beslendi.

#3
Foto - İlkbaharın habercisi leylekler gelmeye başladı

#4
Foto - İlkbaharın habercisi leylekler gelmeye başladı

#5
Foto - İlkbaharın habercisi leylekler gelmeye başladı

#6
Foto - İlkbaharın habercisi leylekler gelmeye başladı

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