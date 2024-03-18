2024-03-18 19:45:10 İlkbaharın habercisi leylekler gelmeye başladı
İlkbahar mevsiminin yaklaşmasıyla göç eden leylekler, Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki arazilerde konakladı.
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İlkbahar mevsiminin yaklaşmasıyla göç eden leylekler, Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki arazilerde konakladı.
Baharın iklimini hissettirmesiyle sıcak bölgelere göç eden leylekler, bölgedeki sürülmüş ve ekili arazilerde dönerek mola verdi.
Güney ülkelerinden yaz hazırlıklarının başladığı kuzeye göç eden leylekler, geldikleri ilçedeki tarım alanlarında böceklerle beslendi.
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