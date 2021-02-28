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Hayat-Aktüel
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İlk kez otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

2021-02-28 16:23:24
İlk kez otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Bağcılar'da yaşayan ve özel bir şirkette çalışan Ayşegül Kızılkaya, 3 Şubat'ta bir internet sitesinde bulduğu otomobili, ilan sahibi Mahmut B., ile iletişime geçtikten sonra kredi çekerek 69 bin liraya satın aldı. Araçtan sürekli beyaz duman çıkması üzerine Kızılkaya, ekspertiz firmasına inceleme için götürdüğü otomobilin motorunun satılmadan önce değiştirildiğini ve başka birçok hasarının olduğunu öğrenerek büyük şok yaşadı.

#1
Foto - Ayşegül Kızılkaya,

Ayşegül Kızılkaya, "Bir internet sitesinde aracın ilanını görerek, ilan sahibini aradım. Eşinin kanser tedavisi gördüğünü söylediği için kendisiyle Çapa'da buluştuk. Paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de üzüldük kendisine ve aracı almaya gittiğimizde aracın başında bir kişi daha vardı. Muhtemelen işbirliği yaptılar. Çünkü galerici olduğunu, aracın bize uygun ve almamız gerektiğini söyledi. Araçta bir şey olmadığını sağlam olduğunu söyledi. Birkaç gün önce yapılmış ekspertiz raporunu gösterdiler bana. Bunlar da bizi gerçekten etkiledi. Saat 15.00 sıralarıydı, noter kapanacak diye biraz acele ettik. Ben de kendim eksperti'e götürmek istedim, satıcı bana dün yaptırdığını söyledi. Eşi de kanser tedavisi gördüğü için ve bize göstermiş oldukları ekspertiz raporunu gördükten sonra güvendik kendilerine. Aracı 3 Şubat'ta aldım. Ama maalesef araç değil hurda almışım ve dolandırılmışım. Bunu da ekspertiz'e getirince öğrendim." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Kızılkaya,

Kızılkaya, "Araç beyaz bir duman çıkarıyordu. İlk başta satıcı bunun bana normal olduğunu söyledi. Fakat sürekli beyaz duman çıkarıyordu. Ekspertize gelince motor kapağındaki contanın yandığını ve motorun değiştiğini öğrendik. Ve motoru da bize satmadan bir gün önce değiştirmiş. Aracın kapıları değişmiş. Araba bayağı bir hasar almış. Sağında solunda eklemeler ve düzeltmeler var." dedi.

#3
Foto - Satıcıya durumu izah ettiklerini belirten Kızılkaya,

Satıcıya durumu izah ettiklerini belirten Kızılkaya, "Kendisi aracı sattığını ve geri alamayacağını, aracın bu sorunlarının olduğunu kendisinin de bilmediğini söyledi. Ben ilk defa bir araç alıyorum. Büyük bir hevesle aldım. Çocuklarıma bir yatırım olsun diye aldım" diye konuştu.

#4
Foto - Ekspertiz firması yetkilisi Uğur Çiftçileli de,

Ekspertiz firması yetkilisi Uğur Çiftçileli de, "Araç bize geldiğinde, araçta sadece yüzeysel bir boya olduğunu ve herhangi bir hasar olmadığını söylediler. Aracı detaylı bir şekilde incelediğimizde aracın sağ arka direğinde, tavan iç sacında, orta direğinde işlemlerin olduğunu gördük. Ve sağ ön podyesinde, sağ ön çamurluk bağlantı sacında, sağ arka şasesinin bağlantı saçlarında işlemler olduğunu gördük. Aracın motor testlerine baktığımızda conta yanığının olduğunu tespit ettik. Motor alt yağ kartelinin kırık ve onarımlı olduğunu fark edip hanımefendiye bütün raporlarımızı sunduk. Kim ekspertiz yaptırırsa yaptırsın bildiğiniz ve güvendiğiniz firmalara götürerek daha güvenli bir araç alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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