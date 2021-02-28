2021-02-28 16:23:24 İlk kez otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı
İstanbul Bağcılar'da yaşayan ve özel bir şirkette çalışan Ayşegül Kızılkaya, 3 Şubat'ta bir internet sitesinde bulduğu otomobili, ilan sahibi Mahmut B., ile iletişime geçtikten sonra kredi çekerek 69 bin liraya satın aldı. Araçtan sürekli beyaz duman çıkması üzerine Kızılkaya, ekspertiz firmasına inceleme için götürdüğü otomobilin motorunun satılmadan önce değiştirildiğini ve başka birçok hasarının olduğunu öğrenerek büyük şok yaşadı.