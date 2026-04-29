Flaş gelişme: Koç Holding'in ortağı milyarlık hissesini satma kararı aldı
Koç Holding'in yüzde 30, Yaşar Holding'in yüzde 61,68 ortağı olduğu Altınyunus Çeşme hisselerinin bir kısmı borsada satılacak. Detaylar belli oldu.
Yaşar Holding, hisselerinin yaklaşık yüzde 62’sine sahip olduğu Altınyunus Çeşme hisselerinden elinden tuttuğu ciddi bir miktarı Borsada satmak için başvuruda bulundu.
Yaşar, nominal değeri 749 bin 975 TL, borsa değeri 975 milyon TL’yi bulan hisseleri Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.
Yönetim Kurulu Başkanlığını Yaşar Holding'in başındaki Emine Feyhan Yaşar'ın yaptığı Altınyunus Çeşme’nin yüzde 61,86 hissesi Yaşar’a, yüzde 30 hissesi ise Koç Grubu’na ait.
Otelin 180 yat kapasiteli marinasını da Koç Grubu şirketi SETUR işletiyor. Turizm şirketinin yüzde 8 civarında hissesi Borsa İstanbul’da işlem görüyor.
Halka açıklık oranı çok düşük olduğu için şirketin fiyatında ani dalgalanmalar yaşanıyor. Borsada satışa konu olan miktar toplamın yüzde 3'üne denk geliyor. Şirketin hisse fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 208 gibi rekor seviyede artarak bu akşam 1.300 TL’ye ulaştı. Bugün kapanış tarihi itibariyle şirketin piyasa değeri 32,5 milyar TL oldu.
