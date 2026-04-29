Flaş gelişme: Koç Holding'in ortağı milyarlık hissesini satma kararı aldı
Flaş gelişme: Koç Holding'in ortağı milyarlık hissesini satma kararı aldı

Koç Holding'in yüzde 30, Yaşar Holding'in yüzde 61,68 ortağı olduğu Altınyunus Çeşme hisselerinin bir kısmı borsada satılacak. Detaylar belli oldu.

Foto - Flaş gelişme: Koç Holding'in ortağı milyarlık hissesini satma kararı aldı

Yaşar Holding, hisselerinin yaklaşık yüzde 62’sine sahip olduğu Altınyunus Çeşme hisselerinden elinden tuttuğu ciddi bir miktarı Borsada satmak için başvuruda bulundu.

Foto - Flaş gelişme: Koç Holding'in ortağı milyarlık hissesini satma kararı aldı

Yaşar, nominal değeri 749 bin 975 TL, borsa değeri 975 milyon TL’yi bulan hisseleri Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.

Foto - Flaş gelişme: Koç Holding'in ortağı milyarlık hissesini satma kararı aldı

Yönetim Kurulu Başkanlığını Yaşar Holding'in başındaki Emine Feyhan Yaşar'ın yaptığı Altınyunus Çeşme’nin yüzde 61,86 hissesi Yaşar’a, yüzde 30 hissesi ise Koç Grubu’na ait.

Foto - Flaş gelişme: Koç Holding'in ortağı milyarlık hissesini satma kararı aldı

Otelin 180 yat kapasiteli marinasını da Koç Grubu şirketi SETUR işletiyor. Turizm şirketinin yüzde 8 civarında hissesi Borsa İstanbul’da işlem görüyor.

Foto - Flaş gelişme: Koç Holding'in ortağı milyarlık hissesini satma kararı aldı

Halka açıklık oranı çok düşük olduğu için şirketin fiyatında ani dalgalanmalar yaşanıyor. Borsada satışa konu olan miktar toplamın yüzde 3'üne denk geliyor. Şirketin hisse fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 208 gibi rekor seviyede artarak bu akşam 1.300 TL’ye ulaştı. Bugün kapanış tarihi itibariyle şirketin piyasa değeri 32,5 milyar TL oldu.

Foto - Flaş gelişme: Koç Holding'in ortağı milyarlık hissesini satma kararı aldı

KAYNAK: TEKREFERANS

Kur’an dersi verdi diye bir hoca dövülerek öldürüldü!
Aktüel

Kur’an dersi verdi diye bir hoca dövülerek öldürüldü!

Tek parti döneminin din düşmanı uygulamaları, Anadolu'nun dört bir yanında derin yaralar açtı. Camiler susturuldu, Kur’an eğitimi yasaklandı..
Bu göktaşı Dünya’ya çarpabilir!
Yaşam

Bu göktaşı Dünya’ya çarpabilir!

Bir astronomi uzmanı, “Atira” olarak bilinen bir grup asteroitin, 2013 yılında meydana gelen Çelyabinsk meteor olayı’na benzer şekilde Dünya..
"Baraj patladı" yalanında karar vakti! Oğuzhan Uğur ve ekibi için yolun sonu göründü!
Gündem

"Baraj patladı" yalanında karar vakti! Oğuzhan Uğur ve ekibi için yolun sonu göründü!

Türkiye'nin asrın felaketiyle sarsıldığı o en acı günlerde, depremzedelerin yardımına koşan ekipleri durduran ve halkı büyük bir paniğe sevk..
Antalya’dan kalkan uçakta yolcular birbirine girdi: Alana polis çağıran pilot acil iniş yaptı!
Gündem

Antalya’dan kalkan uçakta yolcular birbirine girdi: Alana polis çağıran pilot acil iniş yaptı!

Antalya-Londra seferini yapan bir uçaktaki bazı yolcular, uçuş esnasında sorun çıkardı. İçerisinde kavga çıkan uçak Bulgaristan’ın Sofya Hav..
Gazze'de insanı çıldırtan görüntü!
Dünya

Gazze'de insanı çıldırtan görüntü!

Katil israil askerleri Gazze'de bir çocuğu vurarak şehit etti. Ardından onun naaşını almaya gelen adama da ateş açtı.
Öğrencilerin yarısı Müslüman: Viyana işgal ediliyor!
Gündem

Öğrencilerin yarısı Müslüman: Viyana işgal ediliyor!

Avrupa basını, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Müslüman öğrenci artışının önlenememesindan rahatsız. Viyana’da Müslüman öğrencilerin oranı ..
