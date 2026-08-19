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Yunanistan’da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişliyor

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Yunanistan’da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişliyor

Yunanistan’da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişlerken Orta Yunanistan'da ilk vakanın Thiva kentinde tespit edildiği bildirildi.

#1
Foto - Yunanistan’da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişliyor

Yunan basınında yer alan haberlere göre, 65 yaşın altında, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Thiva Hastanesine başvuran bir kişinin, yapılan laboratuvar testleri sonucunda Batı Nil virüsüne yakalandığı belirlendi.

#2
Foto - Yunanistan’da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişliyor

Herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#3
Foto - Yunanistan’da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişliyor

Vakanın tespit edilmesinin ardından Orta Yunanistan Bölge Yönetimine bağlı ekipler, Thiva çevresinde sivrisineklere karşı acil ve hedefli ilaçlama çalışmaları başlattı.

#4
Foto - Yunanistan’da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişliyor

Bölgede yürütülen sivrisineklerle mücadele programı da günlük olarak sürdürülüyor.

#5
Foto - Yunanistan’da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişliyor

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre ülkede yılbaşından 5 Ağustos'a kadar 65 vaka tespit edildi ve 65 yaşın üzerindeki 6 kişi hayatını kaybetti.

#6
Foto - Yunanistan’da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişliyor

Yunanistan'da geçen yıl ağustos ayına kadar 35 Batı Nil virüsü vakası kaydedilmişti. 2025 yılının tamamında ise vaka sayısı 96'ya yükselmiş, virüs nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirmişti.

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