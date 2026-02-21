  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
İlk kez geri gelmeyecek derken... Verona çatır çatır düşüyor: O isim dönüyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İlk kez geri gelmeyecek derken... Verona çatır çatır düşüyor: O isim dönüyor!

Serie A'nın dibine demir atan Hellas Verona'da forma giyen Al-Musrati, sezon sonunda Beşiktaş'a dönecek. İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

#1
Foto - İlk kez geri gelmeyecek derken... Verona çatır çatır düşüyor: O isim dönüyor!

Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen Al-Musrati'yi sezon başında 2 milyon euro bedelle Hellas Verona'ya kiralamıştı. 29 yaşındaki Libyalı ön liberonun mukavelesinde 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyordu. Ancak İtalyan ekibi bu seçeneği değerlendirmeyi düşünmüyor.

#2
Foto - İlk kez geri gelmeyecek derken... Verona çatır çatır düşüyor: O isim dönüyor!

Verona, 26 hafta sonunda 15 puanla Serie A'nın dibine demir atmış durumda. Küme düşmelerine kesin gözüyle bakılıyor.

#3
Foto - İlk kez geri gelmeyecek derken... Verona çatır çatır düşüyor: O isim dönüyor!

Verona son olarak Sassuolo deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Al-Musrati 85. dakikada kırmızı kart gördü. Oyuncunun genel performansı da hiç iyi değil.

#4
Foto - İlk kez geri gelmeyecek derken... Verona çatır çatır düşüyor: O isim dönüyor!

1.89 boyundaki futbolcu, 14 lig maçında 758 dakika forma giydi. 1 asisti var. 6 karşılaşmada ise sakatlığı sebebiyle oynamadı. Al-Musrati'nin Beşiktaş'taki mukavelesi ise 30 Haziran 2027'de bitecek. Yani 2026 yazında kontratının son senesine giriyor. Kartal, onu yine göndermeye çalışacak.

