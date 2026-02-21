İlk kez geri gelmeyecek derken... Verona çatır çatır düşüyor: O isim dönüyor!
Serie A'nın dibine demir atan Hellas Verona'da forma giyen Al-Musrati, sezon sonunda Beşiktaş'a dönecek. İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen Al-Musrati'yi sezon başında 2 milyon euro bedelle Hellas Verona'ya kiralamıştı. 29 yaşındaki Libyalı ön liberonun mukavelesinde 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyordu. Ancak İtalyan ekibi bu seçeneği değerlendirmeyi düşünmüyor.
Verona, 26 hafta sonunda 15 puanla Serie A'nın dibine demir atmış durumda. Küme düşmelerine kesin gözüyle bakılıyor.
Verona son olarak Sassuolo deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Al-Musrati 85. dakikada kırmızı kart gördü. Oyuncunun genel performansı da hiç iyi değil.
1.89 boyundaki futbolcu, 14 lig maçında 758 dakika forma giydi. 1 asisti var. 6 karşılaşmada ise sakatlığı sebebiyle oynamadı. Al-Musrati'nin Beşiktaş'taki mukavelesi ise 30 Haziran 2027'de bitecek. Yani 2026 yazında kontratının son senesine giriyor. Kartal, onu yine göndermeye çalışacak.
